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Зиёрат-туризм: иностранным авиакомпаниям в РУз предоставят скидку до 50%

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15815814/Zirat-turizm-inostrannym-aviakompaniyam-v-RUz-predostavyat-skidku-do-50-.html

Для расширения географии полетов и улучшения привлекательности аэропортов республики также будет учитываться дифференцированная скидка до 30%.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В целях развития индустрии туризма и создания условий для паломничества в республике определены отдельные условия для авиакомпаний, сообщают в Узбектуризме.

Отмечается, что реализация специальной программы по зиёрат-туризму предусматривает предоставление скидки иностранным авиакомпаниям до 50% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в международных аэропортах.
Халқаро зиёрат туризми 2019
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Также для расширения географии полетов и улучшения привлекательности аэропортов Узбекистана иностранным компаниям будет предоставлена дифференцированная скидка до 30% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов.

Напомним: в 2019 году в Узбекистане с 21 по 23 февраля прошел первый Международный форум по зиёрат-туризму, в ходе которого были проведены три панельные сессий с участием зарубежных экспертов по вопросам повышения потенциала паломнического туризма страны, а также подписана Декларация о роли культурно-исторических центров Узбекистана в развитии исламской культуры и цивилизации.

Теги:
Узбекистан, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, паломничество



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