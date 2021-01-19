Зиёрат-туризм: иностранным авиакомпаниям в РУз предоставят скидку до 50%

Для расширения географии полетов и улучшения привлекательности аэропортов республики также будет учитываться дифференцированная скидка до 30%.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В целях развития индустрии туризма и создания условий для паломничества в республике определены отдельные условия для авиакомпаний, сообщают в Узбектуризме.

Отмечается, что реализация специальной программы по зиёрат-туризму предусматривает предоставление скидки иностранным авиакомпаниям до 50% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в международных аэропортах.

Также для расширения географии полетов и улучшения привлекательности аэропортов Узбекистана иностранным компаниям будет предоставлена дифференцированная скидка до 30% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов.

Напомним: в 2019 году в Узбекистане с 21 по 23 февраля прошел первый Международный форум по зиёрат-туризму, в ходе которого были проведены три панельные сессий с участием зарубежных экспертов по вопросам повышения потенциала паломнического туризма страны, а также подписана Декларация о роли культурно-исторических центров Узбекистана в развитии исламской культуры и цивилизации.