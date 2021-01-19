Поколение TikTok: в Ташкенте блогер прокатился на капоте авто ради "хайпа"

Сотрудники столичного ГУВД призвали граждан не рисковать жизнью "в погоне за новым контентом".

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. На днях в соцсетях разлетелось резонансное видео, на котором молодой человек подвергает себя опасности ради эффектных кадров.

Юноша снимал ролик для TikTok, и задумка была такая: сначала снять кадры, как он прыгает на дороге, а затем проехаться на движущемся автомобиле Spark, упираясь ногами в лобовое стекло.

Видеоролик привлек внимание столичного ГУВД.

В итоге водителя автомобиля, который участвовал в съемках, задержали.

В отношении 25-летнего Ойбека О. составили административный протокол по статье "Нарушение водителями транспортных средств или создание аварийной ситуации, выезд на полосу или полосу движения, предназначенную для встречного движения".

Личность самого блогера также установлена. В отношении молодого человека принимаются соответствующие меры, сообщили в ГУВД.

Правоохранители обратились к гражданам с призывом не рисковать жизнью "в погоне за новым контентом".

Кроме того, сотрудники ГУВД заявили, что несовершеннолетние подростки могут не сразу понять, что видео было склеено, и попытаются повторить увиденное.