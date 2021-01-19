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Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии

Лечебные учреждения Узбекистана оборудуют японской техникой

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15816095/Lechebnye-uchrezhdeniya-Uzbekistana-oboruduyut-yaponskoy-tekhnikoy.html

Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Кабмин подписал постановление об эффективном использовании японского гранта, направленного на оснащение современной техникой лечебно-профилактических учреждений.

Документ, предполагающий выделение средств, был подписан между правительствами Узбекистана и Японии 17 июня 2020 года.

Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.

Представителем правительства Японии для проведения закупок и доставки оборудования назначена компания Crown Agents Japan Limited (CA).

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Пресс-служба МИВТ
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Нацбанк внешнеэкономической деятельности Узбекистана должен будет заключить межбанковский договор с уполномоченным финучреждением Японии.

Минздрав же проведет все необходимые процедуры для получения гранта японской стороной при реализации проекта и оказания услуг, а также возьмет на себя осуществление мониторинга процесса закупок.

Теги:
сотрудничество, здравоохранение, Узбекистан, Япония



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