Лечебные учреждения Узбекистана оборудуют японской техникой

Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Кабмин подписал постановление об эффективном использовании японского гранта, направленного на оснащение современной техникой лечебно-профилактических учреждений.

Документ, предполагающий выделение средств, был подписан между правительствами Узбекистана и Японии 17 июня 2020 года.

Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.

Представителем правительства Японии для проведения закупок и доставки оборудования назначена компания Crown Agents Japan Limited (CA).

Нацбанк внешнеэкономической деятельности Узбекистана должен будет заключить межбанковский договор с уполномоченным финучреждением Японии.

Минздрав же проведет все необходимые процедуры для получения гранта японской стороной при реализации проекта и оказания услуг, а также возьмет на себя осуществление мониторинга процесса закупок.