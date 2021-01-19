Лечебные учреждения Узбекистана оборудуют японской техникой

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Кабмин подписал постановление об эффективном использовании японского гранта, направленного на оснащение современной техникой лечебно-профилактических учреждений.
Документ, предполагающий выделение средств, был подписан между правительствами Узбекистана и Японии 17 июня 2020 года.
Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.
Представителем правительства Японии для проведения закупок и доставки оборудования назначена компания Crown Agents Japan Limited (CA).
Нацбанк внешнеэкономической деятельности Узбекистана должен будет заключить межбанковский договор с уполномоченным финучреждением Японии.
Минздрав же проведет все необходимые процедуры для получения гранта японской стороной при реализации проекта и оказания услуг, а также возьмет на себя осуществление мониторинга процесса закупок.