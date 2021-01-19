В США мужчина тайно жил в аэропорту, опасаясь заразиться COVID-19

Тридцатишестилетний житель пригорода Лос-Анджелеса провел в зоне безопасности три месяца. Питался он тем, что ему давали пассажиры.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Иногда паника вокруг коронавируса приводит к самым неожиданным ситуациям. Так, в США мужчина три месяца жил в аэропорту, притворяясь его сотрудником.

Житель пригорода Лос-Анджелеса Адитья Сингх прибыл в аэропорт Чикаго 19 октября 2020. Домой он решил не возвращаться, опасаясь подхватить COVID-19.

Man arrested for living at Chicago's O'Hare airport for three months https://t.co/RLrbLWlko7 pic.twitter.com/ZGqU93Aufh — New York Post (@nypost) January 18, 2021

Все это время мужчина провел в зоне безопасности аэропорта, пишет Chicago Tribune.

Питался он едой, которой его угощали пассажиры. Однако на днях двое сотрудников United Airlines обратили внимание на подозрительного путешественника и попросили его предъявить документы.

В ответ он показал им бейдж сотрудника аэропорта, который носил на шее.

Оказалось, что как раз такую карточку потерял операционный менеджер еще 26 октября. Полицейские задержали американца.

Ему предъявлено обвинение в проникновении в запрещенную зону и воровстве. В итоге его отпустили под залог в 1 000 долларов. Также мужчине запретили въезд в аэропорт.

Отмечается, что ранее у американца не было проблем с законом. До пандемии он работал в гостиничной сфере, однако затем потерял работу.

Что ему понадобилось в Чикаго, до сих пор неизвестно. Впрочем, никакой опасности для окружающих Сингх не представлял.