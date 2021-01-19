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В США мужчина тайно жил в аэропорту, опасаясь заразиться COVID-19

© AFP 2018 / ARMANDO BABANI
Общество
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Тридцатишестилетний житель пригорода Лос-Анджелеса провел в зоне безопасности три месяца. Питался он тем, что ему давали пассажиры.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Иногда паника вокруг коронавируса приводит к самым неожиданным ситуациям. Так, в США мужчина три месяца жил в аэропорту, притворяясь его сотрудником. 

Житель пригорода Лос-Анджелеса Адитья Сингх прибыл в аэропорт Чикаго 19 октября 2020. Домой он решил не возвращаться, опасаясь подхватить COVID-19. 

Все это время мужчина провел в зоне безопасности аэропорта, пишет Chicago Tribune. 

Питался он едой, которой его угощали пассажиры. Однако на днях двое сотрудников United Airlines обратили внимание на подозрительного путешественника и попросили его предъявить документы. 

В ответ он показал им бейдж сотрудника аэропорта, который носил на шее.

© AFP 2018 / STR
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Оказалось, что как раз такую карточку потерял операционный менеджер еще 26 октября. Полицейские задержали американца. 

Ему предъявлено обвинение в проникновении в запрещенную зону и воровстве. В итоге его отпустили под залог в 1 000 долларов. Также мужчине запретили въезд в аэропорт. 

Отмечается, что ранее у американца не было проблем с законом. До пандемии он работал в гостиничной сфере, однако затем потерял работу.

Что ему понадобилось в Чикаго, до сих пор неизвестно. Впрочем, никакой опасности для окружающих Сингх не представлял. 

Теги:
страхи, аэропорт, США, пандемия, коронавирус



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