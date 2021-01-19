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Скандал вокруг розыгрыша Nexia: ведущий Амирхон Умаров объяснил случившееся

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15816719/Skandal-vokrug-rozygrysha-Nexia-veduschiy-Amirkhon-Umarov-obyasnil-sluchivsheesya.html

После программы житель Хорезма записал видеообращение, в котором назвал результаты розыгрыша несправедливыми. Телеведущий, в свою очередь, утверждает, что он случайно перепутал номер билета и озвучил неправильные цифры.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Телеведущий Амирхон Умаров прокомментировал скандал, связанный с розыгрышем автомобилей в прямом эфире. 

Напомним, что 12 января по телеканалу MY5 объявили победителей акции, которую проводила компания Booknomy. В прямом эфире выбирали "счастливых обладателей" 15 автомобилей Nexia и двух Malibu.

Как показывает практика, такие конкурсы всегда вызывают шквал критики и массу разбирательств, и этот случай не стал исключением.

После программы житель Хорезма записал видеообращение, в котором назвал результаты розыгрыша несправедливыми. 

Он отметил, что ведущий Умаров объявил победителя одного из авто, дважды произнеся ID-код D76858. При этом в третий раз был назван совсем другой код — D76785. 

В итоге, машину выиграл совсем другой человек. 

Умаров, в свою очередь, прокомментировал ситуацию так: он заявил, что перепутал номер, поскольку не успевал за эфирное время назвать победителей всех призовых авто.

"Во время программы мне сказали ускориться и успеть разыграть 17 автомобилей за час. Отвлекшись на это, я в первый раз перепутал номер билета и назвал ошибочное число. После этого я еще раз повторил это число и должен был уже звонить победителю авто. В этот момент наши операторы сказали мне, что я неправильно назвал номер", — пояснил телеведущий. 

По его словам, номер победителя был D76785 — тот, который он назвал в третий раз. 

Умаров также сообщил, что направил жалобу в соответствующие органы на тех, кто оклеветал его в Интернете. 

Теги:
автомобиль, телеведущий, телевидение, телевизор, скандал



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