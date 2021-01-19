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Минздрав Узбекистана введет новые правила аккредитации медучреждений

© AFP 2018 / MEGAN JELINGER
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15816974/Minzdrav-Uzbekistana-vvedet-novye-pravila-akkreditatsii-meduchrezhdeniy.html

Механизм добровольной аккредитации медицинских организаций будет введен с 1 января 2022 года.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Правительство утвердило Административный регламент оказания госуслуг по добровольной аккредитации медицинских организаций.

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Он предусматривает пересмотр требований, условий для проверки соответствия медучреждений установленным профессиональным стандартам.

Также меняется порядок выдачи свидетельств об аккредитации.

Для справки: во многих странах аккредитация является обязательной для всех медорганизаций. Главным образом внимание уделяется качеству и безопасности оказания медицинской помощи с акцентом на врачебную деятельность.

Минздраву поручено до 1 ноября 2021 года утвердить:

  • стандарты добровольной аккредитации медицинских организаций и порядок их применения;
  • порядок привлечения независимых экспертов по добровольной аккредитации медицинских организаций и оплате медицинских услуг;
  • пересмотреть и консолидировать существующие стандарты диагностики и лечения с учетом международных требований в соответствии с утвержденной номенклатурой медицинских специальностей.

Информационная система "Цифровизация здравоохранения" должна быть запущена 1 января 2022-го.

Она включает:

  • электронную базу данных аккредитованных медицинских организаций, которая также позволяет отслеживать соблюдение требований и условий аккредитации;
  • реестр независимых экспертов и технических экспертов, аккредитующих медицинские организации.

Минздрав как уполномоченный орган образует комиссию по аккредитации медучреждений.

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© Sputnik / Алексей Майшев
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Для этого медорганизациям необходимо подать электронную заявку через центры госуслуг или ЕПИГУ.

При этом они должны оплатить аванс 15% стоимости оценки соответствия требованиям аккредитации, а также сбор в размере 2 БРВ.

После получения сертификата оплачивается остальная стоимость по договору.

Концепция развития системы здравоохранения Узбекистана направлена на совершенствование системы финансирования здравоохранения, развитие частного сектора, повышение качества и доступности медпомощи, а также поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования.

Теги:
Узбекистан, здоровье, лечение, Минздрав Узбекистана



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