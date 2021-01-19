Минздрав Узбекистана введет новые правила аккредитации медучреждений

Механизм добровольной аккредитации медицинских организаций будет введен с 1 января 2022 года.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Правительство утвердило Административный регламент оказания госуслуг по добровольной аккредитации медицинских организаций.

Он предусматривает пересмотр требований, условий для проверки соответствия медучреждений установленным профессиональным стандартам.

Также меняется порядок выдачи свидетельств об аккредитации.

Для справки: во многих странах аккредитация является обязательной для всех медорганизаций. Главным образом внимание уделяется качеству и безопасности оказания медицинской помощи с акцентом на врачебную деятельность.

Минздраву поручено до 1 ноября 2021 года утвердить:

стандарты добровольной аккредитации медицинских организаций и порядок их применения;

порядок привлечения независимых экспертов по добровольной аккредитации медицинских организаций и оплате медицинских услуг;

пересмотреть и консолидировать существующие стандарты диагностики и лечения с учетом международных требований в соответствии с утвержденной номенклатурой медицинских специальностей.

Информационная система "Цифровизация здравоохранения" должна быть запущена 1 января 2022-го.

Она включает:

электронную базу данных аккредитованных медицинских организаций, которая также позволяет отслеживать соблюдение требований и условий аккредитации;

реестр независимых экспертов и технических экспертов, аккредитующих медицинские организации.

Минздрав как уполномоченный орган образует комиссию по аккредитации медучреждений.

Для этого медорганизациям необходимо подать электронную заявку через центры госуслуг или ЕПИГУ.

При этом они должны оплатить аванс 15% стоимости оценки соответствия требованиям аккредитации, а также сбор в размере 2 БРВ.

После получения сертификата оплачивается остальная стоимость по договору.

Концепция развития системы здравоохранения Узбекистана направлена на совершенствование системы финансирования здравоохранения, развитие частного сектора, повышение качества и доступности медпомощи, а также поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования.