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В столице до 29 января закрыли для проезда одну из улиц — карта

Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15818439/V-stolitse-do-29-yanvarya-perekryli-odnu-iz-ulits--karta.html

Чтобы не допустить возникновения автомобильных пробок, городские власти призвали водителей пользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте до 29 января будут проводить ремонтные работы на мосту над проспектом Амира Темура.

В связи с этим один из участков двусторонней дороги будет временно недоступен для проезда.

"Для скорейшего завершения дорожных работ одна сторона двусторонней дороги на мосту над проспектом Амира Темура (ор-р. "Универсам"), в направлении от Городской клинической больницы №7 (бывш. №17) в сторону станции метро "Юнусабад", будет полностью закрыта для транспортного движения до 29 января 2021 года", — говорится в сообщении столичного хокимията. 

Во избежание возможных пробок водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями.

Хокимият Ташкента
Одна из сторон дороги на мосту над проспектом Амира Темура в сторону метро "Юнусабад" будет закрыта до 29 января
Теги:
перекрытие движения, улица, Ташкент



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