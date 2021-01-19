В столице до 29 января закрыли для проезда одну из улиц — карта

Чтобы не допустить возникновения автомобильных пробок, городские власти призвали водителей пользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте до 29 января будут проводить ремонтные работы на мосту над проспектом Амира Темура.

В связи с этим один из участков двусторонней дороги будет временно недоступен для проезда.

"Для скорейшего завершения дорожных работ одна сторона двусторонней дороги на мосту над проспектом Амира Темура (ор-р. "Универсам"), в направлении от Городской клинической больницы №7 (бывш. №17) в сторону станции метро "Юнусабад", будет полностью закрыта для транспортного движения до 29 января 2021 года", — говорится в сообщении столичного хокимията.

Во избежание возможных пробок водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями.