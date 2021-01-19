"Денег нет — иди, куда хочешь": хакеры взломали в банке Гулистана бегущую строку

Инцидент произошел в круглосуточном пункте обслуживания "Микрокредитбанка" в Гулистане Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В соцсетях активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из банков республики.

На кадрах, снятых одним из посетителей, виден банкомат, а над ним — бегущая строка с надписью "Пул йўқ, қаерга борсан бор" ("Денег нет — иди, куда хочешь").

Инцидент произошел в круглосуточном пункте обслуживания "Микрокредитбанка" в Гулистане Сырдарьинской области, сообщил пресс-секретарь банка Сарвар Очилов.

По его словам, эта надпись — дело рук хакеров. Неизвестные подключились к табло через функцию удаленного доступа.

В этот момент в банкомате была довольно крупная сумма (241 миллион сумов).

Очилов принес извинения и заявил, что руководство банка контролирует ситуацию и осуществляет меры по предотвращению подобных случаев в будущем.