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"Денег нет — иди, куда хочешь": хакеры взломали в банке Гулистана бегущую строку

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15818698/Deneg-net--idi-kuda-khochesh-khakery-vzlomali-v-banke-Gulistana-beguschuyu-stroku.html

Инцидент произошел в круглосуточном пункте обслуживания "Микрокредитбанка" в Гулистане Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В соцсетях активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из банков республики.

На кадрах, снятых одним из посетителей, виден банкомат, а над ним — бегущая строка с надписью "Пул йўқ, қаерга борсан бор" ("Денег нет — иди, куда хочешь"). 

Инцидент произошел в круглосуточном пункте обслуживания "Микрокредитбанка" в Гулистане Сырдарьинской области, сообщил пресс-секретарь банка Сарвар Очилов. 

По его словам, эта надпись — дело рук хакеров. Неизвестные подключились к табло через функцию удаленного доступа. 

В этот момент в банкомате была довольно крупная сумма (241 миллион сумов). 

Очилов принес извинения и заявил, что руководство банка контролирует ситуацию и осуществляет меры по предотвращению подобных случаев в будущем. 

Теги:
Гулистан, Узбекистан, хакер, деньги, банкоматы, банки



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