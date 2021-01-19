"Детский бум": какой регион стал лидером в 2020-м по числу новорожденных

Ранее в Минюсте сообщили, что самыми популярными именами, которые давали новорожденным в Узбекистане в ушедшем году, стали Мухаммадали и Солиха.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Государственный комитет опубликовал свежие данные о количестве новорожденных в 2020-м в различных регионах республики.

Список возглавила Самаркандская область — там в прошлом году родилось 101,4 тысячи малышей.

Остальные регионы Узбекистана распределились следующим образом:

Ферганская область (93 тысячи);

Кашкадарьинская область (90,2 тысячи);

Андижанская область (81,4 тысячи);

Наманганская область (74,7 тысячи);

Сурхандарьинская область (74,6 тысячи);

Ташкентская область (66,1 тысячи);

Ташкент (54,9 тысячи);

Хорезмская область (41,9 тысячи);

Бухарская область (41,5 тысячи);

Каракалпакстан (39,3 тысячи);

Джизакская область (38 тысяч);

Навоийская область (23,8 тысячи);

Сырдарьинская область (21 тысяча).

Ранее в Узбекистане упростили и ускорили получение всех первичных госуслуг, предоставляемых при рождении ребенка.

Теперь молодым родителям не придется долго обивать пороги различных ведомств.

Подробнее о том, как зарегистрировать новорожденного, читайте в нашей инфографике.