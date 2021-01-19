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Новорожденный. Архивное фото

"Детский бум": какой регион стал лидером в 2020-м по числу новорожденных

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15819760/Detskiy-bum-kakoy-region-stal-liderom-v-2020-m-po-chislu-novorozhdennykh.html

Ранее в Минюсте сообщили, что самыми популярными именами, которые давали новорожденным в Узбекистане в ушедшем году, стали Мухаммадали и Солиха.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Государственный комитет опубликовал свежие данные о количестве новорожденных в 2020-м в различных регионах республики. 

Список возглавила Самаркандская область — там в прошлом году родилось 101,4 тысячи малышей.

Остальные регионы Узбекистана распределились следующим образом:

  • Ферганская область (93 тысячи);
  • Кашкадарьинская область (90,2 тысячи);
  • Андижанская область (81,4 тысячи);
  • Наманганская область (74,7 тысячи);
  • Сурхандарьинская область (74,6 тысячи);
  • Ташкентская область (66,1 тысячи);
  • Ташкент (54,9 тысячи);
  • Хорезмская область (41,9 тысячи);
  • Бухарская область (41,5 тысячи);
  • Каракалпакстан (39,3 тысячи);
  • Джизакская область (38 тысяч);
  • Навоийская область (23,8 тысячи);
  • Сырдарьинская область (21 тысяча). 

Ранее в Узбекистане упростили и ускорили получение всех первичных госуслуг, предоставляемых при рождении ребенка.

Теперь молодым родителям не придется долго обивать пороги различных ведомств.

Подробнее о том, как зарегистрировать новорожденного, читайте в нашей инфографике

Теги:
Госкомстат, Узбекистан, итоги года, статистика, рождение, ребенок, новорожденный



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