"Детский бум": какой регион стал лидером в 2020-м по числу новорожденных

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Государственный комитет опубликовал свежие данные о количестве новорожденных в 2020-м в различных регионах республики.
Список возглавила Самаркандская область — там в прошлом году родилось 101,4 тысячи малышей.
Остальные регионы Узбекистана распределились следующим образом:
- Ферганская область (93 тысячи);
- Кашкадарьинская область (90,2 тысячи);
- Андижанская область (81,4 тысячи);
- Наманганская область (74,7 тысячи);
- Сурхандарьинская область (74,6 тысячи);
- Ташкентская область (66,1 тысячи);
- Ташкент (54,9 тысячи);
- Хорезмская область (41,9 тысячи);
- Бухарская область (41,5 тысячи);
- Каракалпакстан (39,3 тысячи);
- Джизакская область (38 тысяч);
- Навоийская область (23,8 тысячи);
- Сырдарьинская область (21 тысяча).
Ранее в Узбекистане упростили и ускорили получение всех первичных госуслуг, предоставляемых при рождении ребенка.
Теперь молодым родителям не придется долго обивать пороги различных ведомств.
Подробнее о том, как зарегистрировать новорожденного, читайте в нашей инфографике.