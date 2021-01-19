Туркменистан зарегистрировал вакцину "Спутник V" первым в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры без дополнительных клинических исследований препарата на территории страны.

"Партнеры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее "Спутник V" был зарегистрирован по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Сербии, Алжире и Палестине.

По официальным данным, в Туркменистан нет случаев заболевания COVID-19.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря прошлого года доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса . Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".