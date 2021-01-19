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Производство вакцины Sputnik V

Туркменистан зарегистрировал вакцину "Спутник V" первым в Центральной Азии

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15819915/Turkmenistan-zaregistriroval-vaktsinu-Sputnik-V-pervym-v-Tsentralnoy-Azii.html

Туркменская сторона высоко оценила безопасность и эффективность препарата, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры без дополнительных клинических исследований препарата на территории страны.

"Партнеры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира", —  отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее "Спутник V" был зарегистрирован по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Сербии, Алжире и Палестине.

По официальным данным, в Туркменистан нет случаев заболевания COVID-19.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Александр Кряжев
С 1 февраля в Казахстане стартует вакцинация "Спутник V"
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря прошлого года доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

Теги:
РФПИ, Россия, вакцина "Спутник V", спутник, Вакцина, Туркменистан



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