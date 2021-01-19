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Национальная валюта Узбекистана — сум

Зачем депутатам Ташкента выделят по 2 млрд сумов — хокимият

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15820814/Zachem-deputatam-Tashkenta-vydelyat-po-2-mlrd-sumov--khokimiyat.html

Глава столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев заявил, что всего из городского бюджета будет выделено 120 млрд сумов.  

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Депутатам Ташкентского городского кенгаша распределят по 2 млрд сумов. Всего из городского бюджета будет выделено 120 млрд сумов, заявил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев. 

Отмечается, что средства будут направлены на решение проблем населения.

Помимо этого, каждый депутат районного Кенгаша получит по 100 млн сумов. Кроме того, для этих же целей руководителям секторов из госбюджета планируется ежегодно отчислять по 5 млрд сумов.

К тому же начальнику городского управления Национальной гвардии поручено предоставить два млрд сумов для проведения на высоком уровне мероприятий с участием населения и молодежи.

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Ко всему прочему, на решение социальных проблем также планируется выделить 80 млрд сумов.




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