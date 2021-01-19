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Красивые номера на автомобиль в Узбекистане

В Сырдарьинской области "красивый автономер" купили за более чем 100 млн сумов

Новости Узбекистана
Общество
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Стартовая цена номерного знака составляла 66 млн 900 тысяч сумов. По окончательным результатам сумма автономера составила 97 млн 674 тысяч сумов, при этом был уплачен дополнительный посреднический сбор в размере 5% от стоимости номера.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В Сырдарьинской области "красивый" автономер "20 002 ООО" был продан на аукционе за более чем 100 миллионов сумов, сообщает сотрудник Узбекской товарно-сырьевой биржи Шавкат Эшмирзаев.

"Стартовая цена номерного знака составляла 66 млн 900 тысяч сумов. По окончательным результатам сумма автономера составила 97 млн 674 тысяч сумов, при этом был уплачен дополнительный посреднический сбор в размере 5% от стоимости номера. Общая стоимость автономера достигла 102 миллионов сумов", - говорится в сообщении.

Личность покупателя не сообщается.

Напомним, ранее в Самарканде автомобильный номер "30 Z 777 ZZ" продали за 596,5 миллиона сумов. Номер был выставлен на торги 14 декабря со стартовой стоимостью 111,5 млн сумов. Комиссионный сбор за сделку составляет 29 млн сумов, сумма залога — 11 млн сумов.

Теги:
красивые автономера, автомобильный номер, красивые номера, госномер, номера, Сырдарьинская область, Сырдарья, Узбекистан, Узбекистан



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