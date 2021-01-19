Избран новый хоким Джизака

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. На внеочередном заседании Кенгаша народных депутатов был избран новый глава администрации Джизака. Об этом сообщили в областном хокимияте.
Во время заседания хоким области Эргаш Салиев рекомендовал на данную должность Холмуродова Комила Адхамовича, занимающего пост хокима Мирзачульского района. В ходе совещания, большинством голосов депутатов, его кандидатура получила одобрение.
Напомним, бывший хоким города Джизака Шукуров Акбар Сафарович покинул свой пост в связи с переходом на другую работу.