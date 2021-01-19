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Избран новый хоким Джизака

Хокимият Джизакской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15821140/Izbran-novyy-khokim-Dzhizaka.html

Большинством голосов депутатов на пост главы администрации была утверждена кандидатура Холмуродова Комила Адхамовича.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. На внеочередном заседании Кенгаша народных депутатов был избран новый глава администрации Джизака. Об этом сообщили в областном хокимияте.

Во время заседания хоким области Эргаш Салиев рекомендовал на данную должность Холмуродова Комила Адхамовича, занимающего пост хокима Мирзачульского района. В ходе совещания, большинством голосов депутатов, его кандидатура получила одобрение.

Напомним, бывший хоким города Джизака Шукуров Акбар Сафарович покинул свой пост в связи с переходом на другую работу.

Теги:
народные депутаты, Джизак, хоким, Хокимият



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