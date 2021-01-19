Избран новый хоким Джизака

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АФУ отстранила узбекского арбитра на три года за договорные матчи В ходе проведенного расследования и изучения соответствующих материалов на очередном заседании этического комитета Ассоциации было рассмотрено дело рефери ФИФА и АФК Ш. Касимова. 29

Юношу чуть не убило током на железной дороге: он хотел сделать селфи Молодой человек был доставлен в Республиканский центр скорой медицинской помощи в реанимационное отделение. По информации, у гражданина 93% тела были подвержены термическими ожогами степени 2–3 А, В. 27