В Карши были уничтожены тысячи деревьев

В результате с помощью экскаватора (555 SA 70) было выкорчевано 2874 дерева разных видов. По данному факту составлен протокол.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Тысячи деревьев были незаконно уничтожены в Карши, сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

"На 10 гектарах земли, выделенной по решению хокимията Карши, создается малая промышленная зона (МПЗ). В результате с помощью экскаватора (555 SA 70) было выкорчевано 2874 дерева разных видов. По данному факту составлен протокол", - говорится в сообщении.

В ответ на запрос отдела строительства Карши от 23 ноября 2020 года о вырубке деревьев на территории планируемой МПЗ городская экоинспекция указала порядок рубки деревьев и кустарников и не дала разрешения на вырубку. Также выяснилось, что не получено заключение Госкомэкологии для строительства малой промышленной зоны на 10 га земли.

Все собранные по данному делу документы переданы в правоохранительные органы.

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Напомним, в Узбекистане увеличился штраф за незаконную вырубку деревьев. Четвертого декабря вступила в силу новая редакция статьи 198 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает меры по сохранению объектов окружающей среды от антропогенного воздействия, приоритетному использованию материалов и продукции, представляющих наименьшую экологическую опасность, расширению охраняемых природных территорий, а также развитию экологически безопасной системы обращения с отходами.