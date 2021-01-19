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Сколько ипотечных кредитов получили узбекистанцы в 2020 году - ЦБ

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15821960/Skolko-ipotechnykh-kreditov-poluchili-uzbekistantsy-v-2020-godu---TsB.html

Указом Президента был принят новый порядок ипотечного кредитования, на основании которого 7 927 гражданам выделены кредиты в объеме 1747 млрд сумов. 

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В прошлом году коммерческие банки выделили ипотечные кредиты на сумму 9,1 трлн сумов, что, кстати, на 1,1 трлн сумов больше, чем за 2019 год. Воспользовались средствами 77 274 физических лица. 

В 2020 году ипотечные кредиты выросли в Ташкенте на 1 484,6 млрд сумов по сравнению с прошлым годом, в Навоийской области - на 152,1 млрд сумов, в Сырдарьинской области - на 122,8 млрд сумов.

Из общего объема ипотечных кредитов 5,1 трлн. сумов (56,1 %) направлены на приобретение жилых домов, построенных ИК "Қишлоқ қурилиш инвест" и ИК  "Ўзшаҳар қурилиш инвест", 3,7 трлн. сумов (40,8 %) – жилья на первичном рынке (в том числе 1,7 трлн сумов в рамках нового порядка) и  0,3 трлн сумов (3,1 %) выделено на покупку жилья на вторичном рынке.

© Sputnik / Нина Зотина
В Узбекистане увеличены максимальные размеры ипотеки — условия

Указом Президента был принят новый порядок ипотечного кредитования, на основании которого 7 927 гражданам выделены кредиты в объеме 1747 млрд сумов. 

Наибольшая доля ипотечных кредитов приходится на Самаркандскую область (422,1 млрд. сумов), город Ташкент (153,7 млрд. сумов), Ферганскую (78,9 млрд. сумов) и Сурхандарьинскую области (77,4 млрд. сумов).

Следует отметить, что в рамках нового порядка 2 192 гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и получившим субсидии, было выделено 503,8 млрд сумов ипотечных кредитов.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Кредит, Узбекистан, жилье, ипотека



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