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Отель Hampton

В Ташкенте началось строительство отеля Hampton

© AFP 2018 / SCOTT OLSON
Общество
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Занимается проектом OOO Asia Star Plaza. Согласно данным Единого реестра юридических лиц, компания создана в январе 2020 года.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В центре Ташкента строится отель Hampton by Hilton, сообщает Spot.

Отель расположится на улице Истикбол, рядом с рестораном KFC, напротив Международного Вестминстерского университета.

"Занимается проектом OOO Asia Star Plaza. Согласно данным Единого реестра юридических лиц, компания создана в январе 2020 года. Направление — гостиницы и аналогичные места проживания", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре в Ташкенте открылась первая гостиница бренда отелей Marriott - Courtyard by Marriott Tashkent. 

В Ташкенте открылась гостиница международного бренда Marriott >>

Ранее было утверждено положение о порядке выделения средств из госбюджета на частичное финансирование строительства и оснащение новых гостиниц. Согласно документу, 40 миллионов сумов за номер в гостиницах категории 3 звезды и 65 миллионов сумов за номер в гостиницах категории 4 звезды.

Теги:
Туризм, гостиница, отель, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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