Речь идет о солдатах, служивших на базе "Карши-Ханабад". Американцы использовали ее во время кампании против террористических организаций "Аль-Каида"* и "Талибан"* после терактов 11 сентября 2001 года для переброски военных и грузов в Афганистан.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сорок пятый глава Белого дома Дональд Трамп предложил расширить льготы военным США, служившим в Узбекистане.

Это стало одним из последних решений его президентства.

Текст указа опубликован на сайте Белого дома.

Министру по делам ветеранов и министру обороны предлагается рассмотреть вопрос о приравнивании американских военных, находившихся на базе "Карши-Ханабад" в 2001-2005 годах, к участникам активных боевых действий.

Кроме того, Трамп предписал министерствам провести всестороннее исследование возможных рисков для здоровья американцев в период службы там.

Отметим, что ранее были рассекречены документы Пентагона, в которых говорилось о том, что войска США, которые служили на авиабазе К2 ("Карши-Ханабад") в Узбекистане, могли подвергаться воздействию высокотоксичных химических веществ и радиоактивных материалов.

О плохом самочувствии докладывали и сами военнослужащие: они жаловались на жару, шум, плохое качество воздуха.

Кроме того, в зданиях базы нашли вредный для легких асбест.

Поблизости был также обнаружен источник радиоактивного урана, образовавшийся после уничтожения ракет советского времени.

История авиабазы К2 ("Карши-Ханабад")

Этот комплекс был построен еще в середине XX века и располагался на юге Узбекистана.

Его активно использовали во время военных действий в Афганистане в 1980-1989 годах. После терактов 11 сентября США организовали международную коалицию по борьбе с терроризмом и начали операцию в Афганистане.

Для поддержки своей группировки Вашингтон арендовал у Узбекистана базу "Ханабад". Аренда обходилась Штатам в круглую сумму — 10 миллионов долларов ежегодно. На аэродроме базировались боевые вертолеты и военно-транспортные самолеты, а также до 1,5 тысячи солдат.

После андижанских событий весной 2005-го и реакции на них Вашингтона Ташкент потребовал от американцев покинуть авиабазу под Карши. Последний борт ВВС США покинул аэродром в ноябре того же года. Американцы перебазировались на аэродром "Манас" в Кыргызстане.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов позднее неоднократно заявлял, что отныне ни одной иностранной базы не будет на территории Узбекистана.

* Террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран