Медики из Узбекистана пройдут стажировку в Швейцарии

Медики из Узбекистана в рамках подписанного документа пройдут краткосрочные и длительные стажировки на базе Университетского госпиталя Цюриха.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Директор Республиканского специализированного научно-практического центра кардиологии Хуршид Фозилов и глава Департамента кардиохирургии, профессор Пауль Роберт Фогт из Университетского госпиталя Цюрихского университета (Швейцария) провели переговоры о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Говорили о налаживании контактов в сферах подготовки молодых специалистов, организации совместных исследований, организации краткосрочных и длительных стажировок узбекских специалистов на базе Цюрихского Университета по таким направлениям, как кардиология, рентген-эндоваскулярная хирургия, кардиохирургия, электрофизиология.

В ходе встречи было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между двумя клиниками, которое предполагает оказание содействия со стороны Университетского госпиталя Цюриха в повышении качества и видов высокотехнологической медицинской помощи населению Узбекистана.

Предусмотрена также организация мероприятий по повышению квалификации отечественных специалистов, проведению лекций, презентаций и мастер-классов. Кроме этого, было принято решение о взаимодействии двух центров в сфере телемедицины. Будут также организованы краткосрочные и длительные стажировки специалистов из Узбекистана на базе Университетского госпиталя Цюриха.

Стороны решили совместно проводить на базе РСНПМЦК такие высокотехнологичные процедуры, как транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI), имплантация стент-графтов и др. Университетский госпиталь Цюриха намерен поддерживать также все филиалы Республиканского центра кардиологии и его подразделения в регионах.