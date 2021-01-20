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Махмуд Шухратович Истамов назначен прокурором Бухарской области.

Назначен прокурор Бухарской области

Министерство юстиции Республики Узбекистан
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (411)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15825386/Naznachen-prokuror-Bukharskoy-oblasti.html

Пост занял Махмуд Истамов, до этого работавший зампредседателя Центральной избирательной комиссии.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. На должность прокурора Бухарской области Узбекистана назначен Махмуд Истамов, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Истамов с июля 2019 года работал заместителем председателя Центральной избирательной комиссии.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев назначил председателей судов во всех регионах страны.

Назначения состоялись в связи с изменением организационной структуры судебной системы. Джизакский областной суд возглавил Уткиржон Жумаев, Бухарский — Лукмон Кадыров, Ферганский — Шурхат Камолов, Навоийский — Хамидулла Кудратов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (411)
Теги:
Узбекистан, назначение, прокурор, Бухарская область



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