Назначен прокурор Бухарской области

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. На должность прокурора Бухарской области Узбекистана назначен Махмуд Истамов, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".
Истамов с июля 2019 года работал заместителем председателя Центральной избирательной комиссии.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев назначил председателей судов во всех регионах страны.
Назначения состоялись в связи с изменением организационной структуры судебной системы. Джизакский областной суд возглавил Уткиржон Жумаев, Бухарский — Лукмон Кадыров, Ферганский — Шурхат Камолов, Навоийский — Хамидулла Кудратов.