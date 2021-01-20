Глава Минэнерго рассказал, сколько газа получат узбекистанцы в январе

В последней декаде января потребителям будет отпущено 2,3 млрд кВт*ч электроэнергии, 1,1 млрд кубометров природного газа, 19,2 тысяч тонн сжиженного газа.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Министр энергетики рассказал о мерах, которые предпринимаются для решения возникающих проблем, связанных с обеспечением устойчивого энергоснабжения и газоснабжения домов и предприятий.

Как известно, к концу этой недели в Узбекистане вновь ожидается похолодание.

По словам Султанова, в последней декаде января потребителям будет отпущено 2,3 млрд кВт*ч электроэнергии, 1,1 млрд кубометров природного газа, 19,2 тысяч тонн сжиженного газа.

В настоящее время на угольных складах находится 156 635 тонн угля и брикетов.

В конце прошлого года в социальных сетях распространилось видео, на котором жители махаллинского схода граждан "Шергирон" Бухарского района перекрыли проезжую часть улицы в знак протеста против проблем в системе газоснабжения.

Специалисты филиала газоснабжающей организации "Худудгаз Бухара" выехали на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Были заслушаны жалобы жителей махаллей, с должностными лицами областной администрации и руководителями секторов проведены необходимые консультации, по итогам которых приняли меры для решения вопросов газоснабжения.