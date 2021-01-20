Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился: какие варианты были предложены

Победителем должно стать название легко запоминаемое и легко произносимое, особенно для иностранцев, и отражающее дух организации и ее миссию — гуманитарное сотрудничество, гуманитарная дипломатия, содействие международному развитию.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Конкурс "Переименуй Россотрудничество" подошел к концу, итоги будут подведены в скором времени, сообщили в пресс-службе агентства.

"Мы получили множество писем с предложениями нового названия, в частности Rosdrujba, РОСКО\RUSCO ("Ко" — как коллаборация, сотрудничество), RUSCOM (Russian Community или Communication) и другие. Скоро подведем итоги", — говорится в публикации.

При этом слово "Россотрудничество" по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ, отметили в агентстве.

Конкурс был объявлен в декабре 2020 года. Победителем должно стать название легко запоминаемое и легко произносимое, особенно для иностранцев, и отражающее дух организации и ее миссию — гуманитарное сотрудничество, гуманитарная дипломатия, содействие международному развитию.