19:14 20 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Логотип Россотрудничества

Конкурс "Переименуй Россотрудничество" завершился: какие варианты были предложены

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/11/15422067.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15827713/Konkurs-Pereimenuy-Rossotrudnichestvo-zavershilsya-kakie-varianty-byli-predlozheny.html

Победителем должно стать название легко запоминаемое и легко произносимое, особенно для иностранцев, и отражающее дух организации и ее миссию — гуманитарное сотрудничество, гуманитарная дипломатия, содействие международному развитию.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Конкурс "Переименуй Россотрудничество" подошел к концу, итоги будут подведены в скором времени, сообщили в пресс-службе агентства.

"Мы получили множество писем с предложениями нового названия, в частности Rosdrujba, РОСКО\RUSCO ("Ко" — как коллаборация, сотрудничество), RUSCOM (Russian Community или Communication) и другие. Скоро подведем итоги", — говорится в публикации.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков
© Sputnik / Нина Зотина
На работе с какими странами сосредоточится "Россотрудничество" — Примаков
При этом слово "Россотрудничество" по-прежнему будет использоваться в системе государственной власти РФ, отметили в агентстве.

Конкурс был объявлен в декабре 2020 года. Победителем должно стать название легко запоминаемое и легко произносимое, особенно для иностранцев, и отражающее дух организации и ее миссию — гуманитарное сотрудничество, гуманитарная дипломатия, содействие международному развитию.

Теги:
Конкурс, название, Россия, Россотрудничество



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крещенские купания в России во время пандемии - как это было
Занятия российских миротворцев по огневой подготовке
К бою готов: огневая подготовка российских военнослужащих в Карабахе — видео
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться