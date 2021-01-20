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Узбекистанцу дали 2 года тюрьмы за звонок о "минировании" отеля в Москве

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15827919/Uzbekistantsu-dali-2-goda-tyurmy-za-zvonok-o-minirovanii-otelya-v-Moskve.html

Инцидент произошел 31 января 2020 года. Мужчина, находясь на территории хостела в Краснодаре, позвонил в столичную гостиницу "Метрополь" и сообщил о готовящемся взрыве.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Суд на Кубани приговорил уроженца Узбекистана к двум годам колонии за звонок о "минировании" московской гостиницы "Метрополь", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"Первомайским районным судом Краснодара оглашен приговор в отношении уроженца Республики Узбекистан... Из приговора суда следует, что 31 января 2020 года подсудимый, находясь на территории хостела в Краснодаре, позвонил в гостиницу "Метрополь", находящуюся в Москве, и сообщил о готовящемся взрыве", — говорится в официальном заявлении.

На место тут же выехали сотрудники спецслужб. 

Гостиницу оцепили и осмотрели. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ найдено не было. 

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Личность звонившего была установлена. Подозреваемого задержали правоохранители регионального УФСБ.

"Подсудимый полностью признал свою вину, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу", — следует из сообщения.

При этом отмечается, что суд учел смягчающие его вину обстоятельства: осужденный является многодетным отцом (у него четверо малолетних детей).

Также на смягчение приговора повлияли такие факторы, как признание вины, раскаяние, активное содействие расследованию, положительные характеристики по месту жительства и месту работы, состояние здоровья и отсутствие судимостей.

Теги:
звонок о бомбе, отель, мина, Москва, узбекистанец



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