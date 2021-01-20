Часть территории бывшего ТТЗ в Ташкенте выставили на аукцион

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Бюро принудительного исполнения Мирзо-Улугбекского района Ташкента выставило на продажу часть территории бывшего ТТЗ (ныне — Ташкентский завод сельскохозяйственной техники), сообщается на сайте.
"Общая площадь земельного участка — 1 га. На территории имеется здание площадью 7 506 кв. м. В одноэтажном железобетонном здании неизвестного года постройки нет ни газа, ни электроэнергии, ни канализации, ни водоснабжения", - говорится в публикации.
Стартовая цена — 4,5 млрд сумов. Сумма задатка — 225 млн сумов. Заявки принимаются до 1 февраля. Торги пройдут 3 февраля.