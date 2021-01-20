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Часть территории бывшего ТТЗ в Ташкенте выставили на аукцион

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15828284/Chast-territorii-byvshego-TTZ-v-Tashkente-vystavili-na-auktsion.html

Стартовая цена — 4,5 млрд сумов. Сумма задатка — 225 млн сумов. Заявки принимаются до 1 февраля. Торги пройдут 3 февраля.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Бюро принудительного исполнения Мирзо-Улугбекского района Ташкента выставило на продажу часть территории бывшего ТТЗ (ныне — Ташкентский завод сельскохозяйственной техники), сообщается на сайте.

"Общая площадь земельного участка — 1 га. На территории имеется здание площадью 7 506 кв. м. В одноэтажном железобетонном здании неизвестного года постройки нет ни газа, ни электроэнергии, ни канализации, ни водоснабжения", - говорится в публикации.

Стартовая цена — 4,5 млрд сумов. Сумма задатка — 225 млн сумов. Заявки принимаются до 1 февраля. Торги пройдут 3 февраля.

Теги:
онлайн-аукцион, аукцион, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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