Новое руководство АО "Узметкомбинат": кто есть кто

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Наблюдательный совет "Узметкомбината" на заседании в среду принял решение о назначении нового руководства предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе АО.
В мероприятии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Новое руководство "Узметкомбината"
- Рашид Пирматов — председатель правления акционерного общества.
Родился в Бекабадском районе Ташкентской области. В 1986 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности "инженер-металлург". Вся трудовая деятельность тесно связана с комбинатом. Кандидат технических наук, заслуженный работник промышленности Узбекистана.
- Дилшод Ахмедов — первый заместитель председателя правления комбината.
Выпускник Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, прошел обучение в Московской школе управления "Сколково", инженер и бизнес-магистр. Имеет большой опыт в организации производства и управлении активами промышленных предприятий Узбекистана и РФ.