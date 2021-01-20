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Металлургический комбинат

Новое руководство АО "Узметкомбинат": кто есть кто

© Sputnik / Александр Коркка
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (412)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15828516/Naznacheno-novoe-rukovodstvoUzmetkombinata-kto-est-kto.html

В среду состоялось заседание набсовета "Узбекского металлургического комбината", а также расширенное совещание руководителей управлений, цехов, отделов и подразделений АО. В мероприятиях принял участие премьер-министр РУз Абдулла Арипов.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Наблюдательный совет "Узметкомбината" на заседании в среду принял решение о назначении нового руководства предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе АО.

В мероприятии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Новое руководство "Узметкомбината"

  • Рашид Пирматов — председатель правления акционерного общества. 

Родился в Бекабадском районе Ташкентской области. В 1986 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности "инженер-металлург". Вся трудовая деятельность тесно связана с комбинатом. Кандидат технических наук, заслуженный работник промышленности Узбекистана.

Рашид Пирматов
Пресс-служба "Узметкомбината"
Рашид Пирматов
  • Дилшод Ахмедов — первый заместитель председателя правления комбината. 

Выпускник Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, прошел обучение в Московской школе управления "Сколково", инженер и бизнес-магистр. Имеет большой опыт в организации производства и управлении активами промышленных предприятий Узбекистана и РФ.  

Дилшод Ахмедов
Пресс-служба "Узметкомбината"
Дилшод Ахмедов
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (412)
Теги:
Узбекистан, назначения, Узметкомбинат



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