Новое руководство АО "Узметкомбинат": кто есть кто

В среду состоялось заседание набсовета "Узбекского металлургического комбината", а также расширенное совещание руководителей управлений, цехов, отделов и подразделений АО. В мероприятиях принял участие премьер-министр РУз Абдулла Арипов.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Наблюдательный совет "Узметкомбината" на заседании в среду принял решение о назначении нового руководства предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе АО.

В мероприятии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Новое руководство "Узметкомбината"

Рашид Пирматов — председатель правления акционерного общества.

Родился в Бекабадском районе Ташкентской области. В 1986 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности "инженер-металлург". Вся трудовая деятельность тесно связана с комбинатом. Кандидат технических наук, заслуженный работник промышленности Узбекистана.

Пресс-служба "Узметкомбината" Рашид Пирматов

Дилшод Ахмедов — первый заместитель председателя правления комбината.

Выпускник Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, прошел обучение в Московской школе управления "Сколково", инженер и бизнес-магистр. Имеет большой опыт в организации производства и управлении активами промышленных предприятий Узбекистана и РФ.