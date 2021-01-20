Многодетную женщину из Кашкадарьи хотят наградить знаком "Муътабар аёл"

Девятнадцатого января на прием к областному хокиму пришла Махбуба Муминова, у которой восемь детей, в их числе шестеро приемных.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Многодетную женщину из Кашкадарьи, которой хоким выделил 30 миллионов сумов, хотят наградить знаком "Муътабар аёл", сообщает хокимият.

"Девятнадцатого января на прием к областному хокиму пришла Махбуба Муминова, у которой восемь детей, в их числе шестеро приемных. Хоким Зойир Мирзаев пообещал ей, что вместе с сотрудниками фонда "Махалла" ей помогут финансово, а также в обеспечении детей одеждой", - говорится в информации.

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Уже сегодня стало известно, что обещание выполнено.

Зойир Мирзаев также порекомендует Махбубу Муминову в качестве кандидата на нагрудный знак "Муътабар аёл", который вручают женщинам, проявившим активность и инициативность в жизни общества и государства.