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Многодетную женщину из Кашкадарьи хотят наградить знаком "Муътабар аёл"

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15828657/Mnogodetnuyu-zhenschinu-iz-Kashkadari-khotyat-nagradit-znakom-Mutabar-al.html

Девятнадцатого января на прием к областному хокиму пришла Махбуба Муминова, у которой восемь детей, в их числе шестеро приемных.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Многодетную женщину из Кашкадарьи, которой хоким выделил 30 миллионов сумов, хотят наградить знаком "Муътабар аёл", сообщает хокимият.

"Девятнадцатого января на прием к областному хокиму пришла Махбуба Муминова, у которой восемь детей, в их числе шестеро приемных. Хоким Зойир Мирзаев пообещал ей, что вместе с сотрудниками фонда "Махалла" ей помогут финансово, а также в обеспечении детей одеждой", - говорится в информации.

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Уже сегодня стало известно, что обещание выполнено.

Зойир Мирзаев также порекомендует Махбубу Муминову в качестве кандидата на нагрудный знак "Муътабар аёл", который вручают женщинам, проявившим активность и инициативность в жизни общества и государства.

Теги:
дети, женщина, женщины, Узбекистан, Узбекистан



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