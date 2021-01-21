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Решено: узбекистанцы будут активно "окультуриваться" — что придумали власти?

© AP Photo / Bernat Armangue
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Проживающие в Узбекистане нации и народности имеют право на сохранение и развитие своей культуры, обычаев, традиций, а также возрождать и сохранять свою культурно-историческую среду.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон "О культурной деятельности и организациях культуры".

Закон прямого действия определяет основные принципы и направления политики в области культуры.

До принятия единого закона правовые отношения в области культурной деятельности регулировались несколькими законами — "О вывозе и ввозе культурных ценностей", "О музеях", "Об охране и использовании объектов культурного наследия", а также рядом подзаконных актов.

В новом законе определены:

  • права и обязанности граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства в области культурной деятельности;
  • виды деятельности (культурно-массовые мероприятия, концертно-зрелищная деятельность, гастроли, творческий заказ, народное творчество, народные художественные промыслы и прикладное искусство, народные игры Узбекистана и др.);

  • организации культуры и их основные категории.

В частности, граждане и общественные организации принимают участие в разработке и реализации программ в области культурной деятельности.

Медресе Мири-Араб в Бухаре
© Sputnik / /Антон Курилкин
Сколько культурных объектов Узбекистана было продано местными властями в 2020-м

Государственные организация культуры должны раз в три года проходить аттестацию для оценки эффективности их деятельности.

Основными принципами в области культурной деятельности являются приоритет духовных, нравственных и культурных ценностей, свобода творческой деятельности, уважение национальных и общечеловеческих ценностей, многообразие культур, а также равноправие в межкультурных отношениях.

Все проживающие Узбекистане нации и народности имеют право на сохранение и развитие своей культуры, обычаев, традиций, а также возрождать и сохранять свою культурно-историческую среду.

На практике действующее законодательство зачастую нарушается.

По данным Министерства культуры Узбекистана, в 2020 году местными властями были самовольно распроданы 24 объекта культурного наследия.

В связи с чем правительство разрабатывает специальную программу по учету, сохранению и обеспечению охраны культурного наследия.

В послании президента страны Олий Мажлису было отмечено, что на активизацию деятельности культуры и искусства, а также укрепление их материально-технической базы из госбюджета будет направлено 420 миллиардов сумов.

На выделенные средства в регионах будут построены и реконструированы 22 театра и другие объекты культуры.

В центре Ташкента будет создан культурно-просветительский комплекс, а также построен Национальный академический драматический театр "Музей искусств", а в честь 30-летия независимости Узбекистана будет возведен комплекс "Истиклол".

Теги:
Узбекистан, Культура



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