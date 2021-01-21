Мирзиёев оценил восстановление Бухарской области после апрельского урагана

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на вертолете пролетел над Бухарской областью, пострадавшей из-за сильного шторма в конце апреля прошлого года.
Мирзиёев оценил, как были выполнены его поручения, данные после урагана. Как рассказали в пресс-службе, в Каракульском, Джандарском, Алатском, Ромитанском, Пешкунском и Шафирканском районах было отремонтировано 45 тысяч индивидуальных и 204 многоквартирных дома.
- Алатский район Бухарской областиПресс-служба президента Узбекистана
- Алатский район Бухарской областиПресс-служба президента Узбекистана
- Алатский район Бухарской областиПресс-служба президента Узбекистана
- Алатский район Бухарской областиПресс-служба президента Узбекистана
- Алатский район Бухарской областиПресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, специалисты восстановили более тысячи объектов социальной сферы и предпринимательства, дороги, электрические, газопроводные и коммуникационные сети.
Сильный шторм обрушился на Бухарскую область в ночь на 28 апреля 2020 года. В результате погиб один человек, еще 31 пострадал.