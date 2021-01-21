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Шавкат Мирзиёев в Алатском районе Бухарской области

Мирзиёев оценил восстановление Бухарской области после апрельского урагана

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (87)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15834483/Mirziev-otsenil-vosstanovlenie-Buharskoj-oblasti-posle-aprelskogo-uragana.html

Весной 2020 года на регион обрушился сильный шторм, в результате которого один человек погиб, еще 31 пострадал. Были повреждены объекты социальной сферы и жилые дома.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на вертолете пролетел над Бухарской областью, пострадавшей из-за сильного шторма в конце апреля прошлого года.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поддержал жителей Бухарской области, пострадавших от урагана
Глава государства в четверг находится в регионе с рабочим визитом. Сейчас он в Алатском районе.

Мирзиёев оценил, как были выполнены его поручения, данные после урагана. Как рассказали в пресс-службе, в Каракульском, Джандарском, Алатском, Ромитанском, Пешкунском и Шафирканском районах было отремонтировано 45 тысяч индивидуальных и 204 многоквартирных дома. 

  • Алатский район Бухарской области
    Алатский район Бухарской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Алатский район Бухарской области
    Алатский район Бухарской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Алатский район Бухарской области
    Алатский район Бухарской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Алатский район Бухарской области
    Алатский район Бухарской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Алатский район Бухарской области
    Алатский район Бухарской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Алатский район Бухарской области

Кроме того, специалисты восстановили более тысячи объектов социальной сферы и предпринимательства, дороги, электрические, газопроводные и коммуникационные сети.

Сильный шторм обрушился на Бухарскую область в ночь на 28 апреля 2020 года. В результате погиб один человек, еще 31 пострадал.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (87)
Теги:
шторм, ураган, Узбекистан, Бухарская область, Шавкат Мирзиёев



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