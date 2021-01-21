17:35 21 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Cудейский молоток

В Янгихаётском районе Ташкента создадут новый суд

CC0 / Unsplash / Bill Oxford
Общество
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0d/15773306.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15835921/V-Yangikhatskom-rayone-Tashkenta-sozdadut-novyy-sud.html

О создании государственного органа правосудия стало известно из соответствующего указа лидера Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Принят указ президента "О мерах по совершенствованию судебной системы в связи с образованием Янгихаётского района в составе города Ташкента", в соответствии с которым в Янгихаётском районе будет образован суд по уголовным делам. Об этом сообщают в Минюсте.

Отмечается, что территориальную единицу включат в зону юрисдикции Яккасарайского межрайонного суда по гражданским делам, Ташкентского межрайонного экономического суда и Ташкентского межрайонного административного суда.

При этом в новообразованный суд по уголовным делам будут переведены по одному судье и его помощнику из Сергелийского, Мирзо-Улугбекского районных и Каттакурганского городского (Самаркандская область) судов по уголовным делам.

Сергелийский район в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте появится новый хокимият

Напомним, предложение о создании в Ташкенте нового микрорайона с непосредственным подчинением столичному хокимияту поступило от главы государства во время его майского визита в Сергелийский район.

Новая местность с площадью в 4419,6 га образована за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото
Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене (видео)
"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться