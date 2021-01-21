В Янгихаётском районе Ташкента создадут новый суд

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Принят указ президента "О мерах по совершенствованию судебной системы в связи с образованием Янгихаётского района в составе города Ташкента", в соответствии с которым в Янгихаётском районе будет образован суд по уголовным делам. Об этом сообщают в Минюсте.

Отмечается, что территориальную единицу включат в зону юрисдикции Яккасарайского межрайонного суда по гражданским делам, Ташкентского межрайонного экономического суда и Ташкентского межрайонного административного суда.

При этом в новообразованный суд по уголовным делам будут переведены по одному судье и его помощнику из Сергелийского, Мирзо-Улугбекского районных и Каттакурганского городского (Самаркандская область) судов по уголовным делам.

Напомним, предложение о создании в Ташкенте нового микрорайона с непосредственным подчинением столичному хокимияту поступило от главы государства во время его майского визита в Сергелийский район.

Новая местность с площадью в 4419,6 га образована за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.