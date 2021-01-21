Президент - суперзвезда: знаменитости, которые хотели возглавлять свою страну

Как показывает история, смена звездного олимпа на политический - практика вовсе не новая. Давайте вспомним, кто из знаменитостей уже прошел этот путь, а для кого он так и остался непройденным.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Популярный в Узбекистане певец Жахонгир Атаджанов, завершивший свою сольную карьеру в конце прошлого года, 20 января вновь ошарашил своих поклонников заявлением о том, что намерен ни много ни мало баллотироваться на пост президента страны.

Казалось бы, чего еще могла бы подкинуть публике узбекская знаменитость после своего громкого ухода со сцены? В декабре 2020-го на пике популярности Атаджанов добровольно отказывается от карьеры по религиозным убеждениям. Тогда он заявил, что его деятельность не соответствует шариату, и призвал поклонников удалить его песни со всех носителей и не слушать их больше, так как это запрещает религия.

Канье Уэст по-узбекски: Джахонгир Атаджанов заявил о намерении стать президентом >>

И вот, спустя месяц, бывший певец вновь ошарашивает всех заявлением о своих президентских амбициях на предстоящих в этом году выборах. При этом он подчеркивает, что не шутит, обещает развивать республику и сделать народ процветающим.

Это ли имел в виду пока еще действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, когда, выступая со своим посланием парламенту, говорил, что предстоящие выборы должны продемонстрировать рост политической и правовой культуры в стране?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jahongır_Rızo (@jahongir_atajanovs)

Как бы то ни было, клич брошен. Бывший артист намерен создать свою партию и уже предупреждает нынешние власти, что "идет за ними".

Но, как показывает история, смена звездного олимпа на политический - практика вовсе не новая. Давайте вспомним, кто из знаменитостей уже прошел этот путь, а для кого он так и остался непройденным.

Владимир Зеленский

Из довольно свежих примеров - это, конечно, действующий президент Украины Владимир Зеленский. На главный государственный пост страны он встал в 2019 году.

До этого он был известен своим участием в юмористической шоу-программе "95-й квартал", выросшей из одноименной команды КВН, игравшей в Высшей лиге на рубеже тысячелетия.

Также он снимался в юмористических фильмах и даже режиссировал один из них.

© Sputnik / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский

Рональд Рейган

Стоит вспомнить и другой удачный пример - 40-й президент США Рональд Уилсон Рейган.

Перед тем как начать политическую карьеру и занять пост губернатора Калифорнии в 1967 году, он снялся более чем в 50 художественных фильмах. В основном, конечно, во второстепенных ролях, но были и роли главные. Также работал радиоведущим: вел новости и освещал спортивные мероприятия. Не прошел и мимо телевидения.

Свою кандидатуру на президентский пост он выставлял несколько раз. Самым удачным для него оказался 1980 год, когда он все же выиграл выборы и занял главный пост страны, на котором просидел до 1989-го.

© Foto : General Electric/Public domain Актер и радиоведущий Рональд Рейган

Арнольд Шварценеггер

Похожим путем пошел и Железный Арни. В 2003 году американский киноактер Арнольд Шварценеггер тоже начал свою политическую карьеру с поста губернатора Калифорнии. На нем он провел два срока и покинул его в 2011-м. Пошел бы и на третий, но это запрещает местная Конституция.

Альтернативой могло послужить кресло президента США, которое Арни занял бы с удовольствием. Однако "Терминатор" родился за пределами Соединенных Штатов - в Австрии, и по закону не может претендовать на президентский пост. Так что знаменитое I'll be back в этом случае звучит уже не актуально.

© AP Photo / Willy Sanjuan Арнольд Шварцнеггер

Канье Уэст

Но не на актерах единых зиждется резерв мировой политики. Участвовать в выборах президента США в 2020 году собирался и знаменитый рэпер Канье Уэст.

Стремления музыканта поддержала и его супруга Ким Кардашьян, которая заявила, что не прочь занять место первой леди страны.

Однако до претворения планов в жизнь дело так и не дошло: у артиста начались нервные срывы, которые привели к ссорам в семье. А в январе 2021-го СМИ сообщили, что пара разводится и уже обсуждает детали раздела имущества.

AP Photo/Michael Wyke Канье Уэст

Иван Охлобыстин

Не обошел политический бум стороной и российский шоу-бизнес. В 2011-м о своем желании стать кандидатом в президенты РФ на выборах 2012 года сообщил актер и бывший священник Иван Охлобыстин. Своему избирателю он хотел предложить философско-идеологическую концепцию, благодаря которой, по его мнению, россияне смогли бы стать "нацией". Но от гонки ему все же пришлось отказаться - против выступила РПЦ.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Иван Охлобыстин

Ксения Собчак

А вот Ксении Собчак в 2017 году попасть в бюллетени удалось. Однако журналист и телеведущая баллотировалась без политической программы и позиционировала себя в большей степени кандидатом "против всех". В итоге за нее отдали свои голоса всего лишь чуть более 1,5 процента избирателей.