00:37 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Молоток судьи

Мужчины в Узбекистане совершили в 8,2 раза больше преступлений, чем женщины

CC0 / Unsplash / Tingey Injury Law Firm
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/15/15838079.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15837877/Muzhchiny-v-Uzbekistane-sovershili-v-82-raza-bolshe-prestupleniy-chem-zhenschiny.html

Верховный суд республики опубликовал данные о деятельности судов по уголовным делам за 2020 год.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Суды по уголовным делам в Узбекистане в 2020-м вынесли обвинительные приговоры в отношении 27 999 человек, из них 24 972 — мужчины, 3 027 — женщины, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

В том числе 10 371 осужденный — молодые люди (включая 499 несовершеннолетних), а 908 человек — старше 60 лет.

В отношении 7 110 лиц от общего числа было назначено наказание в виде лишения свободы.

Из под стражи в зале суда в связи с назначением наказаний, не связанных с лишением свободы, были освобождены 3 434 лица, 21 970 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 6 959 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое.

Из обвинения 5 958 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

Теги:
Верховный суд Узбекистана, Узбекистан, уголовное дело, уголовный суд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото
Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене (видео)
"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться