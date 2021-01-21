Мужчины в Узбекистане совершили в 8,2 раза больше преступлений, чем женщины

Верховный суд республики опубликовал данные о деятельности судов по уголовным делам за 2020 год.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Суды по уголовным делам в Узбекистане в 2020-м вынесли обвинительные приговоры в отношении 27 999 человек, из них 24 972 — мужчины, 3 027 — женщины, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

В том числе 10 371 осужденный — молодые люди (включая 499 несовершеннолетних), а 908 человек — старше 60 лет.

В отношении 7 110 лиц от общего числа было назначено наказание в виде лишения свободы.

Из под стражи в зале суда в связи с назначением наказаний, не связанных с лишением свободы, были освобождены 3 434 лица, 21 970 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 6 959 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое.

Из обвинения 5 958 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.