Журналисты и блогеры смогут реализовать в Ташкенте свои соцпроекты

Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев ранее предложил направить 30 миллиардов сумов на посадку деревьев в городе, а еще 50 миллиардов — на проекты в социальной сфере.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Руководитель пресс-службы хокимията Фуркат Махмудходжаев пояснил инициативу главы столичной администрации Джахонгира Артыкходжаева о выделении дополнительных 80 миллиардов сумов на благоустройство и развитие города.

"Восемьдесят миллиардов (сумов) на решение социальных вопросов — это помимо того, что уже запланировано в бюджете. Это не предел, а дополнительные деньги. Из них 30 миллиардов сумов планируется направить на высадку деревьев в столице, а еще 50 миллиардов — на решение задач, о которых заявят активисты, блогеры и журналисты. Если у вас есть идея социального проекта, вы можете ее оформить и защитить в городском кенгаше, и если депутаты большинством голосов одобрят, задумка будет воплощена в жизнь", — сказал Фуркат Махмудходжаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "вопросы могут быть подняты совершенно неожиданные, и это замечательно".

Что касается посадки деревьев, то "приветствуется сотрудничество службы благоустройства с общественностью в плане выбора мест для посадки и пород деревьев, а также обеспечения полива деревьев в жаркое время", рассказали в пресс-службе.

А социальное обустройство Ташкента необходимо, чтобы "активизировать социальную жизнь после тяжелых испытаний прошлого года".