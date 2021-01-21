00:37 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Фонтаны на территории Ташкент-Сити

Журналисты и блогеры смогут реализовать в Ташкенте свои соцпроекты

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
7730
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15838522/Zhurnalisty-i-blogery-smogut-realizovat-v-Tashkente-svoi-sotsproekty.html

Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев ранее предложил направить 30 миллиардов сумов на посадку деревьев в городе, а еще 50 миллиардов — на проекты в социальной сфере.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Руководитель пресс-службы хокимията Фуркат Махмудходжаев пояснил инициативу главы столичной администрации Джахонгира Артыкходжаева о выделении дополнительных 80 миллиардов сумов на благоустройство и развитие города.

"Восемьдесят миллиардов (сумов) на решение социальных вопросов — это помимо того, что уже запланировано в бюджете. Это не предел, а дополнительные деньги. Из них 30 миллиардов сумов планируется направить на высадку деревьев в столице, а еще 50 миллиардов — на решение задач, о которых заявят активисты, блогеры и журналисты. Если у вас есть идея социального проекта, вы можете ее оформить и защитить в городском кенгаше, и если депутаты большинством голосов одобрят, задумка будет воплощена в жизнь", — сказал Фуркат Махмудходжаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "вопросы могут быть подняты совершенно неожиданные, и это замечательно".

Что касается посадки деревьев, то "приветствуется сотрудничество службы благоустройства с общественностью в плане выбора мест для посадки и пород деревьев, а также обеспечения полива деревьев в жаркое время", рассказали в пресс-службе.

А социальное обустройство Ташкента необходимо, чтобы "активизировать социальную жизнь после тяжелых испытаний прошлого года".

Теги:
Джахонгир Артыкходжаев, журналисты, активисты, блогер, проект, Хокимият Ташкента, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото
Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене (видео)
"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться