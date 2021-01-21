00:37 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Отключение горячего водоснабжения

Депутат рассказал о мерах, которые предпринимаются для решения проблем с газом

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
13020
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15839406/Deputat-rasskazal-o-merakh-kotorye-predprinimayutsya-dlya-resheniya-problem-s-gazom.html

Как рассказал Ташпулат Матибаев, 22-23 января планируется проведение работ в Ташкенте, в результате которых ожидается улучшение ситуации - газ будет поставляться бесперебойно.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Депутат Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов Ташпулат Матибаев прокомментировал недавние проблемы с давлением газа в регионах.

Жители махалли в Бухарской области перекрыли дорогу из-за проблем с газом >>

По его словам, когда давление снизилось, в домах стало холодно, в городском Кенгаше были заслушаны отчеты представителей АО "Худудгаз", АО "Иссиккувват" и других профильных ведомств.

"Мы были очень возмущены - почему подает давление газа, почему в домах холодно? Как будет решаться этот вопрос", отметил Матибаев в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Как рассказал депутат, 22-23 января планируется проведение работ в Ташкенте, в результате которых ожидается улучшение ситуации - газ будет поставляться бесперебойно.

Газовая конфорка
© CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R
Глава Минэнерго рассказал, сколько газа получат узбекистанцы в январе

Также по распоряжению правительства в тот период, когда понижалось давление газа, была уменьшена продажа голубого топлива за границу и направлена населению. 

Сейчас, вопросы бесперебойного газо и энергоснабжения - самые приоритетные на повестке встречи, подчеркнул народный избранник.

Теги:
Узбекистан, депутат, газопровод, газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото
Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене (видео)
"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться