Депутат рассказал о мерах, которые предпринимаются для решения проблем с газом

Как рассказал Ташпулат Матибаев, 22-23 января планируется проведение работ в Ташкенте, в результате которых ожидается улучшение ситуации - газ будет поставляться бесперебойно.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Депутат Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов Ташпулат Матибаев прокомментировал недавние проблемы с давлением газа в регионах.

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По его словам, когда давление снизилось, в домах стало холодно, в городском Кенгаше были заслушаны отчеты представителей АО "Худудгаз", АО "Иссиккувват" и других профильных ведомств.

"Мы были очень возмущены - почему подает давление газа, почему в домах холодно? Как будет решаться этот вопрос", отметил Матибаев в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Как рассказал депутат, 22-23 января планируется проведение работ в Ташкенте, в результате которых ожидается улучшение ситуации - газ будет поставляться бесперебойно.

Также по распоряжению правительства в тот период, когда понижалось давление газа, была уменьшена продажа голубого топлива за границу и направлена населению.

Сейчас, вопросы бесперебойного газо и энергоснабжения - самые приоритетные на повестке встречи, подчеркнул народный избранник.