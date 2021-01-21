В России оценили планы Узбекистана по привлечению иностранных авиаперевозчиков

Оказалось, что наземное обслуживание самолетов в Узбекистане обходится гораздо дороже, чем на других направлениях, однако это далеко не основная статья расходов.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Скидки для авиакомпаний, предложенные властями РУз, не смогут оказать заметного влияния на ситуацию в сфере авиаперевозок, сообщили Sputnik в российской компании S7 Airlines.

Наземное обслуживание самолетов в Узбекистане обходится гораздо дороже, чем на других направлениях, однако это далеко не основная статья расходов.

"Мы поддерживаем стремление снизить стоимость обслуживания в аэропортах Узбекистана. Однако этих мер пока недостаточно, чтобы ощутимо изменить ситуацию. Скидки предоставят только на наземные услуги, в то время как основные расходы составляют сборы на пассажира – около 80% от суммарных расходов в аэропорту. Кроме того, ставки номинированы в долларах, что в условиях ослабления национальных валют делает перевозку только дороже", - уточнили в пресс-службе перевозчика.

Более того, все полеты в Узбекистан регламентируются специальными межправительственными соглашениями. Российские перевозчики не могут увеличивать частоту полетов и открывать новые маршруты по своему усмотрению, а значит – не смогут получить и скидки.

"Те немногочисленные маршруты, где работает режим открытого неба, уже перенасыщены перевозчиками", - заключили в S7 Airlines.

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Ранее в Узбекистане пообещали предоставить иностранным авиаперевозчикам скидку на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов. Взамен они должны освоить новые направления или увеличить количество выполняемых в республику рейсов.

Напомним, в ноябре 2020 года российские авиакомпании с соответствующими лицензиями получили допуски на регулярные рейсы в 12 стран, в том числе в Узбекистан. При этом, как объяснили в Росавиации, воспользоваться ими перевозчики смогут только после восстановления полноценного авиасообщения.