В Кашкадарье задержан отец, избивавший и унижавший своих детей — видео

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РУз "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего". Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как отец угрожает своим двум несовершеннолетним сыновьям и оскорбляет их. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кашкадарьинской области.

Прокурор Эркабой Таджиев и другие представители органов власти встретились с детьми и их бабушкой. В ходе беседы стало известно, что видео снимал сам глава семейства. Также выяснилось, что он регулярно избивал и запугивал своих несовершеннолетних детей.

Отмечается, что несовершеннолетним была предоставлена социальная защита. Областная прокуратура взяла на контроль данное расследование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РУз "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется следствие.