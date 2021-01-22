В Узбекистане изучат принуждение студентов к сбору антропометрических данных

В последнее время в республике студенты и преподаватели медицинских вузов по приказу Министерства здравоохранения ходят по домам и собирают антропометрические данные граждан (рост, вес и другие).

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. В Узбекистане Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду совместно с Государственной инспекцией труда начали изучение случаев принудительной мобилизации студентов выпускных курсов медицинских вузов для сбора антропометрических данных, сообщают "Новости образования".

"О результатах изучения данного вопроса будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в информации.

Напомним, что в последнее время в республике студенты и преподаватели медицинских вузов по приказу Министерства здравоохранения ходят по домам и собирают антропометрические данные граждан (рост, вес и другие).

В Интернете также появилось обращение к студентам с призывом объединиться и "не пойти заниматься принудительным трудом с 25 января".