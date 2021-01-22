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В Узбекистане изучат принуждение студентов к сбору антропометрических данных

© Sputnik / Андрей Попов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15843856/V-Uzbekistane-izuchat-prinuzhdenie-studentov-k-sboru-antropometricheskikh-dannykh-.html

В последнее время в республике студенты и преподаватели медицинских вузов по приказу Министерства здравоохранения ходят по домам и собирают антропометрические данные граждан (рост, вес и другие).

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. В Узбекистане Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду совместно с Государственной инспекцией труда начали изучение случаев принудительной мобилизации студентов выпускных курсов медицинских вузов для сбора антропометрических данных, сообщают "Новости образования".

"О результатах изучения данного вопроса будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в информации.

Напомним, что в последнее время в республике студенты и преподаватели медицинских вузов по приказу Министерства здравоохранения ходят по домам и собирают антропометрические данные граждан (рост, вес и другие).

В Интернете также появилось обращение к студентам с призывом объединиться и "не пойти заниматься принудительным трудом с 25 января".

Теги:
студенты, студент, персональные данные, Узбекистан, Узбекистан



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