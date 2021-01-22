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Колледжи Узбекистана перейдут в ведение Минтруда — Мирзиёев

Министерство труда и занятости Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15844116/Kolledzhi-Uzbekistana-pereydut-v-vedenie-Mintruda--Mirziev.html

В соответствии с распоряжением президента, после окончания обучения выпускникам профколледжей будет выдан специальный сертификат.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Во время поездки в Алатский район Бухарской области глава государства поручил передать колледжи в ведение Министерству занятости и трудовых отношений. Об этом сообщили в Минтруде. В настоящее время данные учебные заведения находятся под попечительством Минвуза.

"Место колледжей — в этом министерстве, а не в высшем образовании. Глава Минтруда Нозим Хусанов будет формировать для колледжей конкретные заказы. Колледжи, в свою очередь, будут готовить специалистов для каждого региона", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также подчеркнул, что после окончания обучения каждому учащемуся будет выдан сертификат.

© Sputnik / Алексей Майшев
Учащиеся колледжей будут проходить практику без отрыва от учебы - указ

По словам лидера Узбекистана, сегодня в стране большим спросом пользуются сварщики, как раз этой профессии и многим другим будут обучать в профколледжах. Именно таким образом планируется ликвидировать безработицу, подчеркнул Мирзиёев.

Напомним, в ноябре прошлого года правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому начиная с 2021-го ежегодно до 15 января хокимияты областей и столицы будут формировать предложения по приему на учебу по профессиям и специальностям на основе параметров госзаказа. Для этого они изучат соответствующий спрос на рынке труда, заказы работодателей, а также интересы учащихся.




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