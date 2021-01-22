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В РФ и РУз нашли способы, как безболезненно выйти странам из коронакризиса

Sputnik / Юрий Корсунцев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15845012/V-RF-i-RUz-nashli-sposoby-kak-bezboleznenno-vyyti-stranam-iz-koronakrizisa-.html

В ходе встречи отмечалось, что пандемия COVID-19 затронула все страны мира. Теперь для выхода из кризисной ситуации государствам и регионам необходимо объединять усилия и ресурсы. 

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Специалисты из России и Узбекистана обсудили экономические последствия, нанесенные пандемией коронавируса двум странам, и рассмотрели пути выхода из сложившейся ситуации, сообщает "ФедералПресс".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
POOL
Михаил Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса

По данным издания, онлайн-конференция одновременно прошла в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ), а также в Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) при МИД Узбекистана.

Как заявил проректор по международным связям УМЭД Саидмухтар Саидкасымов, Узбекистан старается использовать все свои возможности, чтобы максимально безболезненно выбраться из кризиса, связанного с пандемией. Оттого российский опыт, как одной их крупнейших экономик мира, для страны очень важен.

В ходе встречи отмечалось, что пандемия COVID-19 затронула все страны мира. Теперь для выхода из кризисной ситуации государствам и регионам необходимо объединять все свои усилия и ресурсы. 

При этом, по мнению президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, очень важно сейчас к этому комплексу медицинских, социальных и экономических проблем не добавлять новые, связанные с ограничениями, санкциями и экономическими войнами. 

"Мы должны учиться друг у друга и развивать взаимную поддержку", – сказал он.

Эксперты предложили ряд мер, которые, по их мнению, должны помочь справиться с последствиями коронакризиса как в России и Узбекистане, так и в ряде других стран.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев
Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Замминистра инвестиций Узбекистана: кризис и пандемия многому нас научили

В первую очередь, необходимо преодолеть зависимость от импорта медицинского оборудования и наладить обеспечение медпрепаратами. В этой связи важна поддержка предпринимателей и модернизация системы социальной помощи. В этом случае немаловажным фактом послужили бы меры по сдерживанию инфляции.

Кроме того, быстрее встать на ноги поможет развитие туризма между странами-соседями. Здесь важно поддержать самого туриста и внедрить практику страхования его здоровья от коронавируса.

Стимулировать развитие туристической сферы для экономического восстановления призвал страны Азии и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. 

Двадцать первого января глава внешнеполитического ведомства принял участие в XVII заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА).

Теги:
Медицина, Туризм, коронавирус, пандемия, Узбекистан, Россия



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