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В 2020-м урожай зерновых в Узбекистане увеличился на 1,7%, до 7,57 млн тонн

© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15845584/V-2020-m-v-Uzbekistane-urozhay-zernovykh-uvelichilsya-na-17-do-757-mln-tonn.html

Валовый сбор зерноколосовых культур в прошлом году увеличился на 4% — до 6,367 миллиона тонн.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Урожай зерновых культур в Узбекистане в 2020 году увеличился на 1,7% по сравнению с 2019-м, до 7,566 миллиона тонн, следует из данных Госкомстата

"В январе-декабре 2020 года всеми категориями хозяйств произведено 7,566 миллиона тонн зерна, больше на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го", — говорится в сообщении. 

По данным ведомства, валовый сбор зерноколосовых культур в прошлом году увеличился на 4% — до 6,367 миллиона тонн.

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Посевные площади под зерновые культуры в 2020-м составили 1,59 миллиона гектаров.

Ранее Госкомстат обнародовал данные о том, как изменились объемы внешней торговли Узбекистана за прошедший год.

Так, внешнеторговый оборот республики в 2020-м снизился на 13,1% — до 36,3 миллиарда долларов. Объем экспорта из страны за год снизился на 13,4% (до 15,128 миллиарда долларов), импорта — на 12,8% (до 21,171 миллиарда долларов). 

Основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана по-прежнему остаются Китай, РФ, Казахстан, Южная Корея и Турция. 

Теги:
урожай, зерновые, зерно



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