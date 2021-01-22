В 2020-м урожай зерновых в Узбекистане увеличился на 1,7%, до 7,57 млн тонн

Валовый сбор зерноколосовых культур в прошлом году увеличился на 4% — до 6,367 миллиона тонн.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Урожай зерновых культур в Узбекистане в 2020 году увеличился на 1,7% по сравнению с 2019-м, до 7,566 миллиона тонн, следует из данных Госкомстата.

"В январе-декабре 2020 года всеми категориями хозяйств произведено 7,566 миллиона тонн зерна, больше на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, валовый сбор зерноколосовых культур в прошлом году увеличился на 4% — до 6,367 миллиона тонн.

Посевные площади под зерновые культуры в 2020-м составили 1,59 миллиона гектаров.

Ранее Госкомстат обнародовал данные о том, как изменились объемы внешней торговли Узбекистана за прошедший год.

Так, внешнеторговый оборот республики в 2020-м снизился на 13,1% — до 36,3 миллиарда долларов. Объем экспорта из страны за год снизился на 13,4% (до 15,128 миллиарда долларов), импорта — на 12,8% (до 21,171 миллиарда долларов).

Основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана по-прежнему остаются Китай, РФ, Казахстан, Южная Корея и Турция.