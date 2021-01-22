Хореографический вуз откроется в Ургенче

Высшее учебное заведение будет выпускать бакалавров и магистров в области танцевального искусства.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Филиал Государственной академии хореографии Узбекистана откроется в Ургенче, он примет первых студентов уже осенью 2021 года. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"Одной из основных задач филиала является подготовка высококвалифицированных бакалавров и магистров в области танцевального искусства, а также научных и научно-педагогических кадров, обладающих потенциалом для проведения углубленных исследований в этой области", — говорится в публикации.

В структуре филиала будет работать отдел, посвященный лазги. Одной из его задач станет создание "золотого фонда" образцов исполнения этого танца.

При филиале создадут экспозицию, посвященную лазги, фонотеку, галерею образцов одежды, выставочный зал и тематическое арт-кафе, а также детский любительский театр-студию.

На сегодня в республике работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.