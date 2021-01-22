Хореографический вуз откроется в Ургенче

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Филиал Государственной академии хореографии Узбекистана откроется в Ургенче, он примет первых студентов уже осенью 2021 года. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
"Одной из основных задач филиала является подготовка высококвалифицированных бакалавров и магистров в области танцевального искусства, а также научных и научно-педагогических кадров, обладающих потенциалом для проведения углубленных исследований в этой области", — говорится в публикации.
При филиале создадут экспозицию, посвященную лазги, фонотеку, галерею образцов одежды, выставочный зал и тематическое арт-кафе, а также детский любительский театр-студию.
На сегодня в республике работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.