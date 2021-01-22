В этом году в Бухаре построят крупное канализационное очистное сооружение

В результате показатель эффективности очистки канализации с нынешнего общего 61 процента достигнет 77 процентов. В Бухаре - с 56 до 82 процентов, в городе Кагане - с 22 до 47 процентов.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Бухаре будут построены новые и реконструированы имеющиеся канализационные сети совместно с Всемирным банком, сообщили в пресс-службе "Узсувтаъминот".

Согласно проекту в 2021 году в городе будет построено канализационное очистное сооружение, мощностью 100 тысяч кубометров воды в день, будет реконструировано 97 километров сетей.

В результате показатель эффективности очистки канализации с нынешнего общего 61 процента достигнет 77 процентов. В Бухаре - с 56 до 82 процентов, в городе Кагане - с 22 до 47 процентов.

В ноябре прошлого года Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана приступило к реализации проекта "Развитие сельской инфраструктуры". В соответствии с планом, свыше трехсот сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях получат финансирование для улучшения качества базовой социальной инфраструктуры.

Проект предусматривает в том числе восстановление системы питьевого водоснабжения и канализации в сельской местности.