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Из-за сильного снегопада в Узбекистане закрыли одну из междугородних дорог

Из-за сильного снегопада в Узбекистане закрыли одну из междугородних дорог

Пресс-служба ГУБДД
Общество
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На трассе, которая соединяет Самаркандскую и Кашкадарьинскую области, работает специальная техника. Движение перекрыто.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Из-за обильных снегопадов временно приостановлено движение автотранспорта на перевале "Тахтакарача". Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД.

Данная трасса соединяет Самаркандскую и Кашкадарьинскую области. Сейчас здесь работает специальная техника.

Накануне в МСЧ республики предупредили водителей, что 22 января в районе перевала Камчик, который находится на участке автодороги "Ташкент - Ош", ожидается снег, туман с ухудшением видимости до 50 метров и усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Теги:
трасса, уборка снега, снегопад, Снег



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