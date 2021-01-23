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Автомобиль после снегопада

Водителей Ташкента призвали быть осторожнее на дорогах

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210123/15848101/Voditeley-Tashkenta-prizvali-byt-ostorozhnee-na-dorogakh.html

В республику в четверг пришел холодный антициклон со снегом и сильным ветром. В Ташкенте за последние дни произошло уже несколько массовых аварий, в том числе с пятью пострадавшими.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента призвали автомобилистов быть аккуратнее на дорогах в плохую погоду.

В республику в четверг пришел холодный антициклон со снегом и сильным ветром. Температура воздуха резко понизилась до пяти градусов мороза. В Ташкенте за последние дни произошло уже несколько массовых аварий, в том числе с пятью пострадавшими.

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"Со снижением температуры транспорт может подвести вас там, где ранее демонстрировал качественную тормозную систему и пластичность руления, — говорится в публикации. — Каждый водитель, не вписавшийся в привычный поворот, не успевший остановиться на запрещающий сигнал светофора или перед выбежавшим на дорогу пешеходом, всего за минуту до столкновения был уверен: его это не коснется. Не совершайте ту же ошибку".

В ГУВД призвали следовать правилам дорожного движения и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям и тому или иному участку дороги.

Теги:
водители, автомобилисты, снегопад, Ташкент, ГУВД Ташкента



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