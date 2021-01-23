Водителей Ташкента призвали быть осторожнее на дорогах

В республику в четверг пришел холодный антициклон со снегом и сильным ветром. В Ташкенте за последние дни произошло уже несколько массовых аварий, в том числе с пятью пострадавшими.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента призвали автомобилистов быть аккуратнее на дорогах в плохую погоду.

В республику в четверг пришел холодный антициклон со снегом и сильным ветром. Температура воздуха резко понизилась до пяти градусов мороза. В Ташкенте за последние дни произошло уже несколько массовых аварий, в том числе с пятью пострадавшими.

"Со снижением температуры транспорт может подвести вас там, где ранее демонстрировал качественную тормозную систему и пластичность руления, — говорится в публикации. — Каждый водитель, не вписавшийся в привычный поворот, не успевший остановиться на запрещающий сигнал светофора или перед выбежавшим на дорогу пешеходом, всего за минуту до столкновения был уверен: его это не коснется. Не совершайте ту же ошибку".

В ГУВД призвали следовать правилам дорожного движения и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям и тому или иному участку дороги.