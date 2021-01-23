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Спортзал

Спорт после COVID-19: какие тренировки под запретом

CC0 / Unsplash / Danielle Cerullo
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210123/15848282/Sport-posle-COVID-19-kakie-trenirovki-pod-zapretom.html

Каждый человек после перенесенной болезни восстанавливается по-разному, все зависит от возраста, общего состояния организма, сопутствующих хронических заболеваний. Как может помочь и навредить в этом процессе спорт — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Людям, переболевшим COVID-19, необходимо отказаться от тренировок на открытом воздухе в холодное время года, заявила РИА Новости вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова.

© Sputnik / Александр Вильф
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Эксперт объяснила: кардинальная смена температуры и влажности воздуха парализует движение ворсинок эпителия ("ресничек") в носоглотке и трахее, "что способствует застаивание слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной". 

"А возможных осложнений у пациентов и так достаточно: это и острый респираторный дистресс-синдром, и миокардит, и стресс-кардиомиопатия, и нормоцитарная анемия, и поражение почек, белок в моче, и поражения костного мозга, и лейкоэритробластическая реакция в крови", — сказала Рябинкова.

При этом наиболее частые осложнения — миокардиты и стресс-кардиомиопатии — из-за неадекватных тренировок могут стать еще более частыми, а их профилактика требует дополнительного контроля работы сердца. Снижение этих рисков возможно только под наблюдением опытного инструктора, подчеркнула эксперт.

© AFP 2018 / LUIS HIDALGO
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Она отметила, что тренеру важно дать перенесшему COVID-19 клиенту не только правильные физические упражнения, но и задать "подопечному" позитивный настрой: у более чем половины пациентов помимо сильной слабости, головокружения, боли в суставах, кашля, сухости в горле, отсутствия аппетита наблюдается и отсутствие настроения.

Рекомендовать всем одни и те же упражнения или активность — нельзя, заявила Рябинкова. Дыхательные системы также не являются ключом к выздоровлению после COVID-19. Методики Стрельниковой и Бутейко неоднозначны: "есть опасность накопления углекислого газа и нарушения равновесия между парциальным давлением кислорода и углекислого газ в крови". 

Восстановление здоровья требует отдельного подхода в каждом случае, подчеркнула эксперт.

Теги:
здоровье, спорт, коронавирус



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