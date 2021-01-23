Спорт после COVID-19: какие тренировки под запретом

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Людям, переболевшим COVID-19, необходимо отказаться от тренировок на открытом воздухе в холодное время года, заявила РИА Новости вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова.
"А возможных осложнений у пациентов и так достаточно: это и острый респираторный дистресс-синдром, и миокардит, и стресс-кардиомиопатия, и нормоцитарная анемия, и поражение почек, белок в моче, и поражения костного мозга, и лейкоэритробластическая реакция в крови", — сказала Рябинкова.
При этом наиболее частые осложнения — миокардиты и стресс-кардиомиопатии — из-за неадекватных тренировок могут стать еще более частыми, а их профилактика требует дополнительного контроля работы сердца. Снижение этих рисков возможно только под наблюдением опытного инструктора, подчеркнула эксперт.
Рекомендовать всем одни и те же упражнения или активность — нельзя, заявила Рябинкова. Дыхательные системы также не являются ключом к выздоровлению после COVID-19. Методики Стрельниковой и Бутейко неоднозначны: "есть опасность накопления углекислого газа и нарушения равновесия между парциальным давлением кислорода и углекислого газ в крови".
Восстановление здоровья требует отдельного подхода в каждом случае, подчеркнула эксперт.