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Мальчик

МИД Узбекистана рассказал о возвращении из РФ ребенка, у которого умерла мама

СС0 / Unsplash / Johannes Krupinski
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210123/15848893/MID-Uzbekistana-rasskazal-o-vozvraschenii-iz-RF-rebenka-u-kotorogo-umerla-mama.html

Посольство РУз в России 19 января получило информацию о несовершеннолетнем гражданине республики, оказавшемся в сложной жизненной ситуации в связи со смертью своей мамы. Диппредставительство проработало вопрос отправки мальчика на родину.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана рассказали о возвращении из России в республику мальчика, у которого умерла мама.

Посольство РУз в РФ 19 января получило от Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Дмитровскому городскому округу информацию о несовершеннолетнем гражданине республики Х. И. 2014 года рождения, оказавшемся в сложной жизненной ситуации в связи со смертью своей мамы М. К.

Диппредставительство проработало вопрос отправки мальчика на родину. За счет благотворительных средств для него был куплен билет на рейс UzAirways из Москвы в Ташкент.

"Установлена связь с родственниками Х. И. в Узбекистане, которым сообщены точная дата и время его возвращения на родину. Кроме того, достигнута договоренность об организации встречи несовершеннолетнего гражданина в аэропорту представителями органов опеки Узбекистана", — говорится в публикации.

Двадцать второго января мальчик в сопровождении бортпроводников UzAirways вылетел в Узбекистан.

Теги:
Московская область, Россия, ребенок, МИД Узбекистана



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