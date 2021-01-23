Турция запустит производство вакцины "Спутник V"

По данным РФПИ, турецкие партнеры намерены использовать российский препарат как для вакцинирования населения страны, так и для производства на экспорт в третьи страны.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций и ведущий турецкий производитель фармацевтической продукции подписали соглашение о производстве в Турции вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Турецкая компания пока не названа. При этом отмечается, что уже начался процесс трансфера технологии.

Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, производство в дальнейшем может быть расширено.

"Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны", — отметили в фонде.

"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Вакцина была создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Замминистра здравоохранения Узбекистана — глава Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Баходир Юсупалиев ранее рассказал, что в республике в настоящее время идет интенсивная работа по сертификации "Спутника V".

Также ведутся переговоры по вопросу локализации производства препарата в РУз.