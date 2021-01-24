Генконсул Узбекистана в Новосибирске приступил к работе - МИД

Тимур Рахманов до этого работал первым секретарем Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Вновь назначенный Генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске (Российская Федерация) Тимур Рахманов приступил к исполнению своих обязанностей 24 января 2021 года. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Сообщается, что до этого Рахманов занимал должность первого секретаря Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.

В июле прошлого года МИД Узбекистана заявлял о планах открыть консульства еще в трех городах России. Сейчас открыты Генконсульства в шести российских городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Также работает посольство Узбекистана в Москве.

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По словам замглавы МИД республики Эркина Хамраева, дипведомства предположительно появятся в Туле, Самаре и Саранске.