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Генконсул Узбекистана в Новосибирске приступил к работе - МИД

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210124/15850712/Genkonsul-Uzbekistana-v-Novosibirske-pristupil-k-rabote---MID.html

Тимур Рахманов до этого работал первым секретарем Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Вновь назначенный Генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске (Российская Федерация) Тимур Рахманов приступил к исполнению своих обязанностей 24 января 2021 года. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. 

Сообщается, что до этого Рахманов занимал должность первого секретаря Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске.

В июле прошлого года МИД Узбекистана заявлял о планах открыть консульства еще в трех городах России. Сейчас открыты Генконсульства в шести российских городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Также работает посольство Узбекистана в Москве.

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По словам замглавы МИД республики Эркина Хамраева, дипведомства предположительно появятся в Туле, Самаре и Саранске.

Теги:
МИД Узбекистана, Новосибирск, Генеральное консульство Узбекистана, консульство



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