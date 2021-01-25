В Кашкадарье с учителей собирали деньги на бюст Каримова: это фейк или правда?

Сообщалось, что директор одной из школ области разделил между педагогами стоимость памятника (450 тысяч сумов). Каждый из учителей якобы должен был заплатить по 10 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Власти Кашкадарьинской области прокомментировали слухи, распространившиеся в соцсетях, о том, что в одной из местных школ педагогов якобы вынуждали скидываться на бюст Исламу Каримову.

Согласно распространенной информации, директор одного из образовательных учреждений принес из хокимията бюст первого президента республики стоимостью 450 тысяч сумов.

Утверждалось, что эту сумму разделили на всех учителей. Получалось, что каждый должен был заплатить по 10 тысяч сумов.

В управлении народного образования опровергли эти слухи.

В ведомстве рассказали, что для увековечения памяти Каримова им прислали 200 бюстов, которые далее должны были распределить между школами.

В частности, 30 из них предназначались для Чиракчинского района, 9 — Карши, 12 — Каршинского района, 7 — Миришкорского, 12 — Гузарского, 17 — Дехканабадского, 15 — Камашинского, 18 — Касанского, 16 — Китабского, 6 — Мубарекского, 7 — Нишанского, 10 — Касбинского, 15 — Шахрисабзского, 18 — Яккабагского и 4 —Шахрисабза.

В настоящее время все бюсты хранятся в районных (городских) отделах народного образования.

Памятники покупались за счет средств, выделенных спонсорами или взятых из внебюджетных источников.

Отмечается, что в пяти районах (Чиракчинском, Мубарекском, Каршинском, Касанском и Дехканабадском) бюсты передали школам, в которых директора добровольно захотели взять все расходы на себя.

В управлении подчеркнули, что "денежные средства не собирались со школьных коллективов".