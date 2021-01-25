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Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане

Сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Каракалпакии

Госкомэкологии Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210125/15856759/Saygaki-vnov-popali-v-obektiv-fotolovushki-v-Karakalpakii.html

Сайгаки устюртской популяции находятся на грани выживания, для их сохранения требуются серьезные усилия.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Стадо редких парнокопытных животных — сайгаков — снова попало в объектив фотоловушки на территории ландшафтного заказника в узбекской части плато Устюрт, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии РУз.

Сайгаки занесены в Красную книгу республики. В феврале 2020-го в комитете рассказали, что в фотоловушки на территории заказника впервые за пять лет попала популяция из 35 этих животных.

"Стадо сайгаков попало в фотоловушки комплексного заказника "Сайгачий", расположенного на территории Муйнакского и Кунградского районов Каракалпакстана", — говорится в публикации на Telegram-канале.

  • Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане
    Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане
    Госкомэкологии Узбекистана
  • Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане
    Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане
    Госкомэкологии Узбекистана
  • Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане
    Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане
    Госкомэкологии Узбекистана
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Госкомэкологии Узбекистана
Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане

Сайгаки устюртской популяции находятся на грани выживания, для их сохранения требуются серьезные усилия.

В 2010 году правительства Узбекистана и Казахстана подписали соглашение по охране, воспроизводству и устойчивому развитию поголовья сайгаков. В рамках реализации документа на Устюрте был создан ландшафтный заказник "Сайгачий".

Cайгак — некрупная антилопа. У самцов есть небольшие светлые рога с темными кончиками, из-за которых их преследуют браконьеры — рога используются в традиционной китайской медицине. По данным экологов, никогда еще численность крупных млекопитающих не сокращалась так значительно, как численность сайгака в течение последних десяти лет — на 90 процентов.

Теги:
Госкомэкологии, животные, сайгак, Узбекистан



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