Сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Каракалпакии

Сайгаки устюртской популяции находятся на грани выживания, для их сохранения требуются серьезные усилия.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Стадо редких парнокопытных животных — сайгаков — снова попало в объектив фотоловушки на территории ландшафтного заказника в узбекской части плато Устюрт, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии РУз.

Сайгаки занесены в Красную книгу республики. В феврале 2020-го в комитете рассказали, что в фотоловушки на территории заказника впервые за пять лет попала популяция из 35 этих животных.

"Стадо сайгаков попало в фотоловушки комплексного заказника "Сайгачий", расположенного на территории Муйнакского и Кунградского районов Каракалпакстана", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане Госкомэкологии Узбекистана

Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане Госкомэкологии Узбекистана

Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане Госкомэкологии Узбекистана 1 / 3 Госкомэкологии Узбекистана Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане

Сайгаки устюртской популяции находятся на грани выживания, для их сохранения требуются серьезные усилия.

В 2010 году правительства Узбекистана и Казахстана подписали соглашение по охране, воспроизводству и устойчивому развитию поголовья сайгаков. В рамках реализации документа на Устюрте был создан ландшафтный заказник "Сайгачий".

Cайгак — некрупная антилопа. У самцов есть небольшие светлые рога с темными кончиками, из-за которых их преследуют браконьеры — рога используются в традиционной китайской медицине. По данным экологов, никогда еще численность крупных млекопитающих не сокращалась так значительно, как численность сайгака в течение последних десяти лет — на 90 процентов.