Зверское истязание детей в Минске: узбекистанцу грозит пожизненное

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Минске судят гражданина Узбекистана, обвиняемого в истязании малолетних падчерицы и пасынка, а также убийстве последнего с особой жестокостью.
Что известно об обвиняемом Акмале Таджибаеве: он женат, до задержания не работал, судимостей не имеет, образование — 11 классов, в вуз поступить хотел, но не смог.
После этого, по словам мужчины, он приехал в Беларусь, где в Минске женился на 39-летней местной жительнице.
Супруги воспитывали 8 детей, из них четверо были общими. Самый младший ребенок родился совсем недавно — в 2020 году.
В чем обвиняется узбекистанец
Согласно версии обвинения, мужчина регулярно бил неродных сына и дочь, которых, как утверждает следствие, он не признавал.
"В течение нескольких месяцев в 2019-2020 годах он ставил своего пасынка в угол на час, заставлял поднимать руки, избивал его не менее 5 раз в месяц – наносил мальчику удары ногами и руками в жизненно важные органы: в голову, живот, в пах", — сообщает корреспондент Sputnik Беларусь.
В конце мая прошлого года Таджибаев нанес 7-летнему ребенку по меньшей мере 15 ударов руками и ногами. И все это происходило на глазах у родной сестры мальчика.
В результате ребенок получил жуткие травмы: разрыв некоторых внутренних органов и кровоизлияние.
Он скончался от травматического шока.
В настоящее время и обвиняемый, и его жена лишены родительских прав в отношении шести несовершеннолетних.
Обвинение просит дать узбекистанцу пожизненное
Государственный обвинитель в ходе прений заявил, что вина Акмала Таджибаева в деле доказана и попросил суд назначить наказание в виде пожизненного заключения.
Обвиняемому дадут возможность выступить с последним словом на этой неделе.
Куда смотрели остальные?
Расследуя данный инцидент, следователи обратились в территориальную поликлинику, чтобы выяснить, проводили ли медики осмотр детей, которых регулярно избивал отчим.
Оказалось, что никакого обследования не проводилось. Вместо этого в медицинскую карточку помещались фиктивные документы о якобы уже проведенном врачебном осмотре.
Должны ли были сотрудники системы образования и участковые поставить на учет эту семью? Должны.
Как сообщает корреспондент Sputnik Беларусь, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, некоторые из них сотрудники были уволены.