Как будут решаться проблемы молодежи в Узбекистане

Уровень безработицы среди молодежи в октябре-декабре 2020-го составил 6,6%. В то же время создаются искусственные барьеры при трудоустройстве юношей и девушек, окончивших учебные заведения и впервые ищущих работу, а также молодых женщин после окончания декрета.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Правительство республики приняло Концепцию развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025-го и дорожную карту по ее реализации в 2021–2022 годах.

Документ основан на главном принципе Стратегии ООН "Молодежь–2030" — "работа с интересами молодых во их благо".

Инвестиции в молодежь и "демографический дивиденд"

Центральная Азия — самый молодой регион в мире со средним возрастом 27,6 года. Около половины населения региона проживает в Узбекистане.

В свою очередь, дети и молодежь до 30 лет составляют 54% всех граждан республики Узбекистана (18,9 миллиона человек).

Как считают эксперты, инвестиции в образование, в профессиональное развитие, а также в здоровье молодежи принесут так называемый "демографический дивиденд", способствуя экономическому росту страны.

Специалисты выделили основные проблемы в развитии молодежи:

Качество образования на всех уровнях оставляет желать лучшего

Молодежь, в основном, только учат запоминать информацию, а творческому и логическому мышлению между тем уделяется мало внимания.

Также система образования не ориентирована на развитие критического анализа, независимого мышления и новаторства у молодых людей.

В результате им сложно принимать самостоятельные решения в жизни, адаптироваться и найти свое место в обществе.

Нет системы организации профориентации молодежи

Подготовка специалистов в сфере высшего и среднего специального образования не соответствует требованиям рынка труда.

По специальности работают только 26,2% выпускников республики.

Проблемы с обеспечением занятости молодых людей, созданием благоприятных условий труда

В частности, по официальным данным, уровень безработицы среди молодежи в октябре-декабре 2020 года составил 6,6% — свыше 480 тысяч человек.

В то же время создаются искусственные барьеры при трудоустройстве юношей и девушек, окончивших учебные заведения и впервые ищущих работу, прошедших военную службу.

Такие же сложности испытывают молодые женщины после окончания отпуска по уходу за ребенком.

В большинстве махаллей и школ нет условий для занятий массовыми видами спорта

Существующие спортивные сооружения рассчитаны на 1,3 миллиона мест — они способны охватить лишь 4% населения страны.

В 24% школ республики нет тренажерных залов, и только 25% учащихся занимаются физкультурой и спортом.

На решение этих проблем направлена новая концепция.

Ее планируется реализовать в несколько этапов: прежде всего, необходимо определить и систематизировать все существующие проблемы в сфере молодежи.

Далее власти намерены разработать конкретные подходы к решению этих вопросов и принять соответствующие меры.

Немаловажный аспект также — мониторинг эффективности решения проблем и реализации предложений.

Ожидаемые результаты:

поэтапное внедрение при приеме в вузы системы отбора, основанной на интеллектуальной компетенции, личностных навыках, логическом и творческом мышлении;

учебные планы в вузах будут приведены в соответствие с международными стандартами (PISA, STEAM);

принятие закона "О детском омбудсмене";

выделение субсидий для поддержки занятости молодежи в регионах, в том числе на бурение (рытье) колодцев, закупку ирригационного оборудования, установку легких теплиц, покупку семян и саженцев;

выделение грантовых средств на инновационные, практичные и перспективные молодежные стартап-проекты.

доведение охвата детей в возрасте 3-7 лет детсадами до 80%;

строительство во всех регионах IT-парков, а также создание учебных центров цифровых технологий;

профессиональное обучение безработной молодежи в рамках программы "Молодежь: 1+1", а также внедрение традиции наставничества по новой системе;

механизм выявления интересов учащихся старших классов и их ознакомления с современными и перспективными профессиями, а также внедрение ваучерной системы покрытия расходов на обучение в образовательных центрах;

доведение до 30% числа молодых людей, регулярно занимающихся массовыми видами спорта.

Напомним, что 2021-й был объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья, а приоритеты для вывода государственной молодежной политики на новый уровень определены в послании президента Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года.

В целях укрепления нормативно-правовой базы государственной политики в отношении молодежи в стране за последние 4 года принято более 50 законов и постановлений, а 30 июня объявлено Днем молодежи.

Созданы также Агентство по делам молодежи РУз, Молодежный парламент при Сенате и Олий Мажлисе, Молодежная академия при Министерстве инновационного развития, а также Фабрика проектов в регионах.